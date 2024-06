Polícia Casal de paraguaios e mulher são presos com mais de 50 quilos de cocaína em Santa Maria

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Uma criança de 3 anos, filha do casal de traficantes, estava com os criminosos no carro onde a droga foi encontrada Foto: PRF/Divulgação Uma criança de 3 anos, filha do casal de traficantes, estava com os criminosos no carro onde a droga foi encontrada. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Em uma operação conjunta com a BM (Brigada Militar), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, neste domingo (9), um casal de paraguaios e uma mulher que transportavam mais de 50 quilos de cocaína na BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.

Os traficantes estavam em uma BMW 320i, emplacada no Paraguai. O veículo seguia para o Chuí. Além dos criminosos, uma criança de 3 anos – filha do casal de paraguaios – estava no carro. Ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Diante de informações desencontradas prestadas pelo casal e pela outra passageira durante a abordagem policial, os agentes decidiram realizar uma busca detalhada no veículos, com apoio dos cães farejadores da BM. Foram encontrados dois compartimentos metálicos com acesso pela caixa de roda, em ambos os lados, contendo a droga. A carga apreendida foi avaliada em R$ 9 milhões.

