Rio Grande do Sul Enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul deixam 173 mortos; maioria dos óbitos ocorreu em Canoas

Por Marcelo Warth | 9 de junho de 2024

Após drenagem das águas, todos os bairros de Canoas estão secos desde a semana passada Foto: Thiago Guimarães/PMC

As enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul provocaram 173 mortes, segundo balanço divulgado neste domingo (9) pela Defesa Civil do Estado. O levantamento aponta um novo óbito em Roca Sales, no Vale do Taquari. Trinta e oito pessoas ainda seguem desaparecidas.

A maioria das mortes (31) ocorreu em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Todo o lado Oeste da cidade foi inundado durante as fortes chuvas do mês passado. No início de maio, as estruturas dos diques Mathias Velho e Rio Branco romperam, causando os alagamentos.

Após drenagem das águas com o auxílio de bombas móveis, todos os bairros de Canoas estão secos desde a semana passada, conforme a prefeitura.

Em Porto Alegre, foram registradas cinco mortes em decorrência da cheia do Guaíba.

