Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

A seleção brasileira voltará a jogar pela Liga das Nações no dia 4 de junho Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV A seleção brasileira voltará a jogar pela Liga das Nações no dia 4 de junho. (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV) Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV

A seleção brasileira de vôlei masculino foi derrotada pela Itália neste domingo (26), por 3 sets a 2 (parciais de 25-17, 15-25, 25-22, 17-25 e 13-14), pela Liga das Nações. A partida ocorreu no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A reta final do tie-break foi marcada por um erro do juiz Fabrice Collados, quando o placar estava 14 a 13 para os italianos. Ao passar pela zona mista e conversar com jornalistas, o jogador Lucarelli revelou que Collados admitiu a falha e pediu desculpas no término da partida.

Após o resultado negativo, o Brasil, que já tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris, ocupa a 8ª posição no torneio, com seis pontos conquistados (duas derrotas e duas vitórias), enquanto os italianos, que ainda buscam a classificação olímpica, lideram com 11 pontos.

A seleção brasileira, comandada por Bernardinho, voltará a jogar pela Liga das Nações no dia 4 de junho, quando enfrentará a Alemanha, a partir da 0h (horário de Brasília), em Fukuoka, no Japão.

2024-05-26