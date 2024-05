Porto Alegre Aulas são suspensas nas escolas públicas e privadas de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande nesta segunda e terça

Por Marcelo Warth | 26 de maio de 2024

A decisão foi tomada após um alerta preventivo emitido pela Defesa Civil da Capital sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos Foto: Agência Brasil

A prefeitura de Porto Alegre suspendeu as aulas nas redes pública e privada nesta segunda (27) e terça-feira (28). A determinação vale para as 99 escolas próprias e 219 parceirizadas da rede municipal e todas as instituições de ensino privadas.

Após o anúncio da prefeitura, o governo do Estado também suspendeu as atividades na rede estadual de ensino na Capital e em Pelotas e Rio Grande. Nas cidades da Região Sul, as aulas nas escolas municipais também não ocorrem nesses dois dias em razão da previsão de temporais.

A decisão em Porto Alegre foi tomada depois de um alerta preventivo emitido pela Defesa Civil Municipal sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos entre 60 e 100 km/h na Capital.

Na última sexta-feira (24), as atividades escolares já haviam sido suspensas em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade.

Ao todo, 14 escolas próprias municipais e 27 da rede conveniada foram total ou parcialmente alagadas e registraram grandes perdas de infraestrutura durante a enchente histórica que assola a Capital. Já as escolas municipais de ensino fundamental Grande Oriente do RS e Aramy Silva permanecem atuando como abrigos temporários.

“A prefeitura segue trabalhando com força total na desobstrução de redes, restabelecimento de casas de bombas e serviços de limpeza. A orientação é para que os moradores não descartem materiais nas ruas até o clima estabilizar”, informou o Executivo municipal.

