Rio Grande do Sul Press trip reúne jornalistas e influenciadores digitais em Canela

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Atrações turísticas foram apresentadas aos profissionais dos principais veículos de comunicação do Estado Foto: Divulgação/Insider2 Atrações turísticas foram apresentadas aos profissionais dos principais veículos de comunicação do Estado. (Foto: Divulgação/ Insider2) Foto: Divulgação/Insider2

A Insider2 Comunicação promoveu, no último fim de semana, uma press trip em Canela, na Serra Gaúcha, para divulgar as atrações turísticas do município. O evento reuniu representantes dos principais veículos de comunicação do Estado, entre eles o Portal O Sul e a Rádio Pampa, além de influenciadores digitais.

A comitiva composta por 23 integrantes, que ficou hospedada no Hotel Laghetto Viverone – inaugurado em junho, na entrada do município –, foi conduzida pelo jornalista Adriano Frauches. A programação contou com alguns novos e outros tradicionais atrativos locais, como o Mega Domo de Canela, apresentado pelo idealizador do projeto, Edson Erdmann, no restaurante Capullo, e um jantar no La Estación, parrilla e restaurante localizado na Estação Campos de Canella, conhecida como a Rua Coberta do município.

Na sequência, os jornalistas visitaram o Alpen Park, os Bondinhos Aéreos, o Skyglass e os restaurantes 1835, do Kempinski Laje de Pedra, e Magnólia, além do Geo Museu na despedida. Os deslocamentos foram realizados pela Turistur.

