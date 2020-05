Política Pressão contra o isolamento social é um ato “quase criminoso”, diz o presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que entende a preocupação com a retomada das atividades econômicas no País, mas que a pressão para o fim do isolamento social com esse objetivo neste momento é um ato “quase criminoso”.

Segundo ele, a flexibilização do isolamento não deve ser adotada em razão do aumento do desemprego, mas baseada em decisão técnica. Maia afirmou que salvar vidas “vai estar sempre em primeiro lugar”.

“O que a gente não pode é o setor produtivo muitas vezes – claro, eu entendo a preocupação – acabar gerando uma pressão que vai gerar um aumento maior do número de mortes no Brasil. Isso não é correto, é quase criminoso”, declarou na noite de quinta-feira (07), em entrevista à GloboNews.

Maia foi questionado sobre que tipo de atitude espera dos governantes em relação às medidas de isolamento social – se atitudes mais rigorosas ou flexibilização.

“Eu prefiro aquele [governante] que tome a decisão de forma racional e que não aceite pressões de nenhum setor. Então, uma decisão de flexibilização que não estiver relacionada à pressão de algum setor da economia, mas uma decisão técnica-científica”, afirmou.

