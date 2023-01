Saúde Preta Gil, Simony e câncer no intestino: Saiba por que a doença é cada vez mais comum antes dos 50 anos

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Cantora Preta Gil, de 48 anos, publicou no Instagram o diagnóstico da doença. (Foto: Instagram/pretagil)

A cantora Preta Gil, de 48 anos, publicou em seu perfil no Instagram nesta semana um comunicado informando que foi diagnosticada com um câncer que afeta o intestino. Em agosto, a cantora Simony, de 46 anos, também identificou a doença na mesma região. A manifestação desse tipo de câncer em pacientes com menos de 50 anos é vista pela medicina como de início precoce e tem se tornado cada vez mais comum.

Um estudo feito em 2022 pela Universidade Harvard (EUA), publicado na revista científica Nature Reviews Clinical Oncology, mostrou que mesmo os cânceres que comumente eram diagnosticados em pessoas mais velhas – como os de intestino, mama, estômago e pâncreas – têm crescido entre pacientes com menos de 50 anos. Essas informações foram reafirmadas em um outro estudo, britânico, publicado na British Journal of Cancer.

Após revisar os registros de câncer de 44 países, os cientistas de Harvard identificaram que essa incidência de início precoce está aumentando rapidamente em muitos países de renda média a alta, o que indica que não se trata de uma questão de falta de recursos.

Entre os possíveis motivos, o estudo aponta o estilo de vida da sociedade, que mudou consideravelmente nas últimas décadas. Sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocessados, obesidade, distúrbios no sono e poluição ambiental estão entre os hábitos que favorecem o surgimento da doença – e são mais comuns hoje que há 50 anos.

Além disso, o uso de tecnologias mais precisas na detecção de tumores sensíveis, como os de tireoide, pode estar contribuindo para o diagnóstico precoce de cânceres que se alastram lentamente.

Nas últimas semanas, o câncer do cólon também foi a causa de morte dos ex-jogadores de futebol Pelé, aos 82 anos, e Roberto Dinamite, aos 68 anos.

O câncer de intestino

O câncer de intestino, que pode ser de cólon ou reto, é um dos mais incidentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), logo atrás dos de pele, mama e próstata. Apesar de a incidência ser semelhante em homens e mulheres, a mortalidade, segundo o Inca, varia de 8,4% dos casos em pacientes do sexo masculino a 9,6% no sexo feminino.

A doença é mais comum entre os 60 e os 65 anos e o intestino grosso é o órgão mais afetado. Tem tratamento, na maioria dos casos, e é curável se detectado precocemente, principalmente quando ainda não atingiu outros órgãos. Os tumores chamados adenocarcenoma – mesmo tipo que foi diagnosticado em Preta Gil – são os mais comuns.

Na maioria dos casos, o câncer começa com uma pequena lesão ou ferida no intestino, um pólipo (verruga), que não resulta em sintomas. É comum que os sintomas surjam apenas quando a lesão está avançada e obstruindo o intestino, dificultando a passagem das fezes, ou se aprofundou nas camadas do órgão, causando dores.

Sintomas e tratamento

Os sintomas do câncer de cólon podem variar muito de paciente para paciente e dependem, principalmente, da fase em que a doença está, aponta Ricardo Carvalho, médico oncologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Geralmente, são desconfortos abdominais, sangramento nas fezes, alteração no tamanho das fezes (muito finas, por exemplo), mudanças na frequência de ir ao banheiro e constipação. Dores abdominais fortes, redução de peso, fadiga e vômitos podem aparecer em casos mais agravados.

“Em muitos casos, principalmente quando a doença está em fase inicial, não há sintomas aparentes ou eles são muito leves”, alerta o médico, reforçando a importância dos exames de rotina para detectar a doença. “Quando é diagnosticada em fase precoce, as chances de cura são maiores.”

A colonoscopia é o principal exame para detectar pólipos e/ou tumores. Foi a forma como Simony – que passou por quimioterapia e radioterapia – descobriu a doença.

Os principais tratamentos são cirurgias (para estágios iniciais), quimioterapia, imunoterapia e radioterapia.

Prevenção

Após identificar o aumento de casos entre pessoas mais jovens, a Sociedade Americana de Câncer passou a recomendar o rastreamento de câncer colorretal pela colonoscopia a partir dos 45 anos, mesmo quando não houver sintomas ou casos da doença na família. O ideal é fazer o exame a cada três a cinco anos.

Para pessoas com histórico de câncer colorretal na família, o recomendado é que se procure um médico o quanto antes para que ele avalie a necessidade e frequência do rastreio. O fato de ter um parente em 1º grau que já teve a doença faz com que a pessoa tenha mais riscos de desenvolver o problema.

