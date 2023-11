O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, registrou queda de 0,06% em setembro na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (17).

De acordo com o BC, esse foi o segundo mês seguido de queda no indicador, que recuou 0,77% em agosto. No terceiro trimestre deste ano, a queda acumulada chegou a 0,64%.