Após perseguição, criminoso é preso com fuzil no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

O criminoso disse que transportaria o fuzil de Imbituba (SC) para Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação O criminoso disse que transportaria o fuzil de Imbituba (SC) para Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de -feira (16), um homem que transportava um fuzil calibre .223 REM no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta (17), durante uma operação de combate à criminalidade na BR-101, em Osório, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Ônix. O condutor desobedeceu a determinação dos agentes e fugiu em alta velocidade.

Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo por cerca de dez quilômetros, até interceptá-lo no quilômetro 6 da BR-290. Durante o trajeto, o criminoso jogou uma sacola com a arma para fora do veículo. A sacola foi localizada pelos policiais.

O motorista, de 24 anos, disse que receberia R$ 1.000 para transportar o fuzil de Imbituba (SC) a Porto Alegre.

