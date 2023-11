Política PSDB e Cidadania discutem os candidatos para as eleições municipais em Porto Alegre

O nome de Any Ortiz é um dos cotados para disputar a prefeitura de Porto Alegre Foto: Fernando Lacerda/Divulgação O nome de Any Ortiz é um dos cotados para disputar a prefeitura de Porto Alegre. (Foto: Fernando Lacerda/Divulgação) Foto: Fernando Lacerda/Divulgação

Integrantes do PSDB de Porto Alegre se reuniram com a deputada federal Any Ortiz e outros membros do Cidadania na quinta-feira (16) para discutir a montagem da nominata de vereadores para as eleições de 2024.

Segundo a assessoria do vereador Moisés Barboza, o Maluco do Bem (PSDB), os partidos – que estão federados – seguirão conversando sobre a eleição majoritária enquanto, no mês de dezembro, serão formadas suas diretorias municipais como federação.

Any Ortiz é um dos nomes cotados pela federação para disputar a prefeitura de Porto Alegre.

