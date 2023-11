Política Bolsonaro desembarca em Porto Alegre para cumprir agendas no Estado

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente é recebido por apoiadores no Aeroporto Salgado Filho. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jair Bolsonaro desembarcou em Porto Alegre no final da manhã desta sexta-feira (17). Ele foi recebido por apoiadores no Aeroporto Salgado Filho, que pediam selfies e acenavam ao ex-presidente. Também estavam presentes no local deputados estaduais, federais e outros partidários alinhados à ideologia de Bolsonaro.

O ex-presidente, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está no Rio Grande do Sul para participar de eventos partidários do PL.

Agora à tarde ele deve cumprir agenda no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde o PL filia 17 prefeitos, vices e pré-candidatos ao Executivo e Legislativo municipal, nas eleições de 2024. No final da tarde, Bolsonaro deve participar de ato no Parcão, na Capital gaúcha. O evento está previsto para as 18h30.

Para este sábado (18), ele estará em evento do PL Mulher com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que preside o segmento nacionalmente. Ela não desembarcou com Bolsonaro na manhã desta sexta, pois estava em voo diferente ao do marido.

Mais cedo, um almoço em uma churrascaria de Porto Alegre atraiu a atenção de dezenas de pessoas que se aglomeraram no entorno da mesa de Bolsonaro para cumprimentos e fotos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-desembarca-em-porto-alegre-para-cumprir-agendas-no-estado/

Bolsonaro desembarca em Porto Alegre para cumprir agendas no Estado

2023-11-17