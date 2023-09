Economia Prévia do PIB aponta crescimento de 0,44% da economia brasileira em julho

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o Banco Central, esse foi o segundo mês seguido de alta do indicador Foto: Divulgação De acordo com o BC, esse foi o segundo mês seguido de alta do indicador. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, apontou crescimento de 0,44% da economia em julho na comparação com junho, informou nesta terça-feira (19) a autoridade monetária.

O resultado foi calculado após ajuste sazonal, um tipo de compensação para comparar períodos diferentes. De acordo com o BC, esse foi o segundo mês seguido de alta do indicador, que subiu 0,22% em junho (dado revisado). Na comparação com julho do ano passado, o IBC-BR registrou crescimento de 0,66%. No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, o índice avançou 3,21%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/previa-do-pib-aponta-crescimento-de-044-da-economia-brasileira-em-julho/

Prévia do PIB aponta crescimento de 0,44% da economia brasileira em julho

2023-09-19