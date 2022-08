Economia Prévia do PIB brasileiro avança 0,69% em junho, aponta o Banco Central

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, foi interrompida uma sequência de dois meses de queda Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Com o resultado, foi interrompida uma sequência de dois meses de queda. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atividade econômica brasileira registrou alta de 0,69% em junho na comparação com o mês anterior, de acordo com o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB (Produto interno Bruto).

Com o resultado, foi interrompida uma sequência de dois meses de queda. Na comparação com junho do ano passado, o avanço do indicador foi de 3,09% e, em 12 meses, de 2,18%. O índice acumulou alta de 0,57% no segundo trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior. No primeiro semestre deste ano, o IBC-Br registra alta de 2,24%.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (15) pela autoridade monetária. O IBC-Br visa tentar antecipar o resultado PIB, que é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) trimestralmente e será divulgado em 1º de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia