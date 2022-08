Porto Alegre Semana começa com 1.397 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

Em destaque, 113 oportunidades para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Foto: Cesar Lopes/PMPA Em destaque, 113 oportunidades para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.397 vagas disponíveis no sistema. Para retirar a carta de encaminhamento de entrevista de emprego, o interessado deve comparecer à unidade da avenida Sepúlveda, s/n, no Centro Histórico, das 8h às 17h.

No setor de construção civil, destaque para as 113 vagas de oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e 50 para oficial de manutenção civil. Também estão disponíveis 60 cargos de vigilante e 55 de orientador de tráfego para estacionamento. Para as pessoas com deficiência são 13 vagas de auxiliar de linha de produção e dez vagas para atendente de lanchonete.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Entrevistas diretas

Nesta segunda-feira (15), será feito o encaminhamento para entrevista referente a 15 vagas para motorista entregador. As entrevistas serão realizadas pelo contratante das 8h30 às 12h na sede do Sine Municipal. Ter ensino fundamental incompleto, Carteira Nacional de Habilitação categoria C e mais de 12 meses de experiência na área comprovados na Carteira de Trabalho são os requisitos mínimos.

Para os jovens

Na sexta-feira (19), será dia de atendimento exclusivo aos jovens de 16 a 29 anos na unidade do Sine. Serão disponibilizadas oportunidades para Jovem Aprendiz, vagas de emprego e orientações para confecção da primeira Carteira de Trabalho. A ação será das 19h às 16h na avenida Sepúlveda, s/n.

Atendimento descentralizado

O Sine no Território de sexta-feira vai prestar o serviço de intermediação de mão de obra no Centro Social Antônio Gianelli (rua África do Sul – Lomba do Pinheiro), das 9h às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

