Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal atende acidente grave em Almirante Tamandaré do Sul

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo relato dos policiais, o Chevrolet Ônix invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a Renault Duster Foto: PRF/Divulgação Segundo relato dos policiais, o Ônix, com placas de São Valério do Sul/RS, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a Duster. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por volta das 14h desta segunda-feira (02), ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, no km 154 da BR 386, município de Almirante Tamandaré do Sul-RS, que envolveu um Chevrolet Ônix, uma Renault Duster e um caminhão. Quatro pessoas ficaram feridas. Uma passageira, que estava grávida, morreu no hospital durante o atendimento médico.

Segundo relato dos policiais, o Ônix, com placas de São Valério do Sul/RS, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a Duster, emplacada em Carazinho/RS. Um caminhão Mercedes Benz, de Planalto/RS, seguia atrás da camioneta não conseguiu parar a tempo, batendo na lateral dela. Quatro pessoas ficaram feridas: o motorista e a passageira do Ônix (respectivamente com 74 e 71 anos) e o motorista e a passageira da Duster (43 e 40 anos). O motorista do caminhão não se feriu.

Uma vítima

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no hospital de Carazinho. A passageira da Duster estava grávida e não resistiu aos ferimentos. As causas estão sendo apuradas pela PRF. O trânsito ficou interditado na rodovia por cerca de 40 minutos, até que os veículos foram removidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul