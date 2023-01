Rio Grande do Sul Confira as obras previstas para as estradas gaúchas na primeira semana de 2023

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Pela EGR serão, ao todo, 17 frentes de trabalho estarão operando em trechos localizados em diferentes pontos do estado Foto: EGR/Divulgação Pela EGR serão, ao todo, 17 frentes de trabalho estarão operando em trechos localizados em diferentes pontos do estado. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e a concessionária CCR Via Sul alertam os motoristas para a realização de obras e serviços em estradas do Rio Grande do Sul nesta semana, a primeira de 2023.

Pela EGR serão, ao todo, 17 frentes de trabalho estarão operando em trechos localizados em diferentes pontos do estado, incluindo obras viárias, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização horizontal e vertical, roçada, limpeza de margens e tapa-buracos nos segmentos viários administrados pela EGR.

A ação das equipes e o deslocamento de máquinas na pista poderá causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento. Os usuários que estiverem retornando dos festejos de final de ano e que trafegarem pelos locais em obras devem respeitar os limites de velocidade indicados pelas placas orientativas de trânsito.

Na região dos vales do Caí, Sinos e do Paranhana, as intervenções estão concentradas nos ajustes finais das faixas de pedestres das novas rotatórias da RSC-287, em Montenegro. Além disso, há execução do serviço de manutenção asfáltica na ERS-122, do quilômetro 21 ao 25, entre Bom Princípio e São Vendelino. Também ocorre trabalho de sinalização da rodovia e de roçada entre os quilômetros zero e 20 da ERS-122, entre Portão e Bom Princípio. A EGR alerta para a presença das equipes de roçada e limpeza das margens na ERS-239, do quilômetro 50 ao 63, em Taquara e na ERS-240, do quilômetro 13 ao zero, entre Portão e São Leopoldo.

Na Serra Gaúcha e hortênsias, na ERS-122, ocorrem serviços de roçadas e limpeza das margens, do quilômetro 84 ao 92, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. A conservação também ocorre na ERS-115, do quilômetro 35 ao 28, em Gramado; e na ERS-020, entre os quilômetros 95 e 67, entre São Francisco de Paula e Três Coroas.

No Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, as intervenções estarão concentradas na recuperação da RSC-453, no trecho compreendido entre os quilômetros nove e 11, entre Venâncio Aires e Mato Leitão. As equipes estarão revitalizando a sinalização na ERS-129, nos quilômetros 73 ao 74 e 78 ao 80, entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados, e realizando serviços de roçada e limpeza de margens nos quilômetros 92 e 105. Na ERS-130, os mesmos trabalhos ocorrem entre os quilômetros 85 e 97, entre Arroio do Meio e Encantado. Em ambas as rodovias também estão sendo executadas operações tapa-buracos.

Na ERS-135, localizada na região do Alto Uruguai e da Produção, o trabalho das equipes está concentrado na execução da conservação rotineira do quilômetro 60 ao 72, entre Getúlio Vargas e Erechim. A rodovia também contará com a revitalização da sinalização horizontal e vertical entre os quilômetros 58 e 63, entre Getúlio Vargas e Erebango.

Já na região Metropolitana e no Litoral, as equipes estarão realizando a conservação rotineira por meio de roçadas e limpeza das margens na ERS-040, do quilômetro 55 ao 12, entre Capivari do Sul e Viamão.

A EGR solicita aos condutores que trafeguem com cuidado, respeitando os limites de velocidade e as sinalizações nos segmentos rodoviários, observando sempre as intervenções e as possíveis restrições de trânsito.

Confira abaixo a relação das rodovias, os pontos de atenção e os serviços que serão realizados ao longo da semana:

– Obras de construção de rotatórias:

RSC-287, reta final da sinalização das vias no entorno da rotatória, em Montenegro, e ajustes finais da travessia da faixa de pedestres.

– Manutenção no pavimento e reparos localizados:

RSC-453, do quilômetro nove e 11, entre Venâncio Aires e Mato Leitão

ERS-122, entre o quilômetro 21 ao 25, entre Bom Princípio e São Vendelino

– Sinalização:

ERS-122, km 0 e o 21, entre Portão e Bom Princípio

ERS-129, km 73 ao 74 e do 78 ao 80, entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados

ERS-135, km 58 ao 63, entre Getúlio Vargas e Erechim

– Conservação, roçada e limpeza de margens:

ERS-129, do quilômetro 92 ao 105, entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados

ERS-130, do quilômetro 85 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado

ERS-239, do quilômetro 50 ao 63, em Taquara

RSC-453, do quilômetro 65 ao 96, entre Westfália e Garibaldi

ERS-115, do quilômetro 28 ao 35, em e Gramado

ERS-122, do quilômetro zero ao 20, entre Bom Princípio e Portão

ERS-240, do quilômetro zero ao treze, entre São Leopoldo e Portão

ERS-040, do quilômetro 12 ao 55, entre Capivari do Sul e Viamão

ERS-020, do quilômetro 67 ao 95, entre São Francisco de Paula e Três Coroas

ERS-122, do quilômetro 84 ao 92, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha

ERS-135, do quilômetro 60 ao 72, entre Getúlio Vargas e Erechim

– Tapa-buracos:

ERS-135, ERS-129 e ERS-130, em toda a extensão da rodovia.

A programação de obras poderá sofrer alterações por causa das condições climáticas desfavoráveis.

CCR Via Sul

Entre as ações a serem desempenhadas pelas equipes da concessionária CCR ViaSul estão os trabalhos de permanentes de recuperação, manutenção e conservação da rodovia. Importante destacar também que durante o período da Operação Verão, há restrição de obras em alguns dias e horários e, por isso, a concessionária orienta aos motoristas para que acompanhem a situação das rodovias por meio do site www.ccrviasul.com.br.

Para a execução desses os serviços são necessários bloqueios de faixas e operações pare-e-siga, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos. A Concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

De forma a evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os usuários, sempre que possível, programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no aplicativo CCR Rodovias Sul, no site www.ccrviasul.com.br, pelo WhatsApp no (51) 3303-3858 ou por meio do Disque CCR ViaSul 0800 000 0290, disponível 24 horas por dia para emergências e informações.

A CCR ViaSul reforça que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

Recuperação de pavimento e reparos localizados:

BR-101 – Bloqueio de faixa

Torres a Osório: Fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, sondagens e vídeo registro entre os kms 0 e 88 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

Terra de Areia: Obras de conservação, manutenção e readequação da ponte no km 52 – sentido Norte. Entre 7h e 18h;

Três Cachoeiras: Implantação de passarela no km 19 e no km 22 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h; *sem interdição de faixa

Torres: Obras de conservação, manutenção e readequação na ponte no km 0 – sentido Norte. Entre 7h e 18h;

BR-290 (Freeway) – Bloqueio de faixa

Osório a Porto Alegre: Fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, sondagens e vídeo registro entre os kms 0 e 98 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

BR-386 – Bloqueio de faixa

Carazinho a Canoas: Fresagem, serviços de sondagens, correções emergenciais localizadas no pavimento, levantamento deflectométrico, sondagens vídeo registro e ensaio de atrito entre os kms 180 e 446 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

Marques de Souza a Lajeado: Obras de duplicação entre os kms 330,6 e 345,8 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

Marques de Souza: Retornos em nível nos kms 330,5 e 337,5 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30;

Marques de Souza: Acessos nos kms 325,8 e 329,3 – sentido Canoas e kms 325,9 e 326,8 – sentido Carazinho. Entre 7h e 18h30;

Marques de Souza: Passarela no km 325,8 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30; *sem interdição de faixa

Marques de Souza/Lajeado: alargamento das pontes entre os kms 326,1 e 339,1 – sentido Carazinho. Entre 7h e 18h30; *sem interdição de faixa

Lajeado: Detonação de material rochoso entre os kms 336 e 341 nos dias 4 e 5 – ambos os sentidos, entre 14h e 15h; *bloqueio total da rodovia

Lajeado: Acessos no km 338 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30;

Lajeado: Passarela no km 338 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30; *sem interdição de faixa

Lajeado: Passagens inferiores nos km 341,6, 345,2 e 346 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30; *sem interdição de faixa

Lajeado: Interseção tipo Diamante no km 341,7 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30; *sem interdição de faixa

Lajeado: Vias marginais entre os kms 339,4 e 345,9 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30; *sem interdição de faixa

Lajeado: Implantação de passarela entre os kms 346,6 e 347,9 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30;

Lajeado/Estrela: Supressão vegetal, terraplanagem, drenagem e pavimentação entre os kms 346 e 351 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

Fazenda Vilanova: alargamento da ponte no km 372 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30; *sem interdição de faixa

BR-448 – Bloqueio de faixa

Sapucaia a Porto Alegre: Fresagem, correções emergenciais localizadas no pavimento, levantamento deflectométrico e vídeo registro entre os kms 0 e 22 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

Trabalhos de conservação e manutenção

BR-101

Sinalização vertical, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (km 0 ao 88) – ambos os sentidos com interdição de faixa;

BR-290 (Freeway)

Sinalização vertical, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (km 0 ao 98) – ambos os sentidos com interdição de faixa;

BR-386

Limpeza e recuperação de sistemas de drenagem (meio fio, canaletas, bueiros e tampas de bueiros), com retroescavadeira, remoção de entulhos, recuperação de terraplenos, instalação, remoção e recomposição de sinalização vertical. Instalação/manutenção de dispositivos de segurança e atenuantes de impacto, manutenção da pintura de pista, estruturas de contenção, reinstalação de tachas faltantes, poda de árvores e arbustos, roçada e coleta de lixo. Serviços realizados entre Carazinho e Canoas (km 180 ao 446) – ambos os sentidos com interdição de faixa;

BR-448

Defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, sinalização vertical, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Porto Alegre e Sapucaia (km 0 e 22) – ambos os sentidos com interdição de faixa.

