2 de janeiro de 2023

A maior feira da indústria de moda realizada para lojistas em compras do Brasil levará ao Serra Park, em Gramado, o melhor das tendências em confecções Foto: Liane Neves A maior feira da indústria de moda realizada para lojistas em compras do Brasil levará ao Serra Park, em Gramado, o melhor das tendências em confecções. (Foto: Liane Neves) Foto: Liane Neves

A mais conceituada e tradicional feira da indústria de moda realizada para lojistas de confecção em compras do Brasil está marcada para o período de 24 a 27 de janeiro. Quem deseja saber quais são as tendências da moda para o ano que está chegando deve salvar a data: a Fenin Fashion Gramado Inverno 2023 ocorre de 24 a 27 de janeiro. A maior feira da indústria de moda realizada para lojistas em compras do Brasil levará ao Serra Park, em Gramado, o melhor das tendências em confecções, com expositores de todo o país.

Maior encontro profissional da comunidade têxtil e de vestuário da América Latina e única feira a não parar mesmo com a pandemia, a Fenin é dirigida, principalmente, aos lojistas em compras, que vão poder conferir em Gramado as novidades em moda feminina, masculina, infantil, acessórios e moda íntima.

Edição 2023

Nesta edição, a Fenin apresentará mais de 500 marcas e está 30% maior do que a de janeiro passado, com previsão de mais de 15 mil visitantes de todo o país. “Nossos expositores e nosso público seguiram conosco mesmo no auge da pandemia, em 2021 e 2022. Para 2023, ampliamos mais uma vez a feira, no embalo do sucesso das edições realizadas em Balneário Camboriú, em junho e novembro passado ”, resume Julio Viana, diretor da Expovest, realizadora da Fenin. “Novos expositores estarão conosco em janeiro, demonstrando a renovação do mercado e das tendências de moda para o inverno. Esperamos realizar uma feira com muita gente e muitas vendas. ”

Por isso, quem quer estar por dentro do que se destacará na moda da estação de frio deve ficar de olho nas novidades que a 27ª edição da Fenin Fashion Gramado Inverno trará para as vitrines das lojas de todo o país! Acompanhe tudo em nosso site fenin.com.br e nas redes sociais @feninfeiras.

Serviço:

27ª Fenin Fashion Gramado Inverno 2023

De 24 a 27 de janeiro de 2023;

Horário: das 10 às 19hs;

Local: Serra Park (Rua Viação Férrea, 100 – Bairro Três Pinheiros) – Gramado RS.

