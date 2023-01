Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul assina Declaração de Edimburgo sobre ações de proteção à biodiversidade

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com a assinatura da declaração, os membros se comprometem em ampliar os esforços para o reconhecimento do valor geral na natureza Foto: Divulgação Com a assinatura da declaração, os membros se comprometem em ampliar os esforços para o reconhecimento do valor geral na natureza. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), aderiu à Declaração de Edimburgo para os governos subnacionais e locais sobre o desenvolvimento do quadro mundial para a biodiversidade. A assinatura aconteceu em 31 de outubro e a confirmação foi inserida no mês de dezembro no site do governo escocês.

“A adesão fazia parte do planejamento do governo do Estado dentro dos compromissos assumidos em desenvolver ações de mitigação das mudanças climáticas e de proteção da nossa biodiversidade. Ficamos muito felizes em poder fazer parte dessa aliança em prol do meio ambiente junto com outros 272 signatários em 40 países”, comemorou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Compromisso

Com a assinatura da declaração, os membros, que são governos subnacionais, cidades e autoridades locais, se comprometem em ampliar os esforços para oferecer ações transformadoras por meio do reconhecimento do valor geral na natureza e integração aos instrumentos de gestão e governança, do alinhamento de estratégias e ações de biodiversidade, da mobilização de recursos para investimentos, do compartilhamento de melhores práticas e da comunicação, educação e sensibilização do público, entre outros.

“A assinatura se soma a outros compromissos já firmados dentro da agenda do clima, como a adesão ao Under2 Coalition, coalizão de governos subnacionais que visa alcançar a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, e a adesão às campanhas Race to Zero e Race to Resilience”, destaca a coordenadora da Assessoria do Clima do Estado, Isa Osterkamp. “Com a Declaração de Edimburgo, o Rio Grande do Sul dá mais um passo importante no atingimento das metas climáticas mundiais.”

Em 2021, o Estado esteve presente na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima (COP26), na Escócia, onde reafirmou seu compromisso de neutralizar as emissões de carbono até 2050. A meta foi renovada na COP27, que aconteceu em novembro de 2022 em Sharm El-Sheikh, no Egito.

Ações pelo clima

Ainda em 2022, o governo do Rio Grande do Sul lançou o programa Avançar na Sustentabilidade, com recursos que superam os R$ 193 milhões para o meio ambiente, sendo o maior montante, R$ 115 milhões, destinado para projetos voltados ao clima.

Essa e outras ações do Estado tendo como objetivo a neutralização do carbono e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas estão disponíveis na página www.proclima2050.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul