Rio Grande do Sul PRF apreende quase uma tonelada de peixe transportado sem refrigeração no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

A abordagem ocorreu no município de São Leopoldo. Foto: Reprodução A abordagem ocorreu no município de São Leopoldo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No final da madrugada dessa quarta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 800 quilos de pescado transportados irregularmente. A abordagem ocorreu no município de São Leopoldo, no Vale do sinos.

Em patrulhamento na BR-116, os policiais abordaram uma Fiorino com placas de Rio Grande, conduzida por homem de 27 anos, natural de Porto Alegre. Durante a verificação do veículo, a grande quantidade de peixes no compartimento de carga do automóvel, que não tinha refrigeração, nem mesmo gelo.

Questionado sobre a documentação e o transporte, o motorista apresentou uma nota sem os dados da procedência, e informou que saiu de Rio Grande com destino a Novo Hamburgo, onde seriam vendidos para restaurantes.

O órgão sanitário e o ambiental foram acionados e constataram que a carga estava imprópria para o consumo, o que gerou a autuação em 300 mil reais.

O motorista foi conduzido para a delegacia e os peixes encaminhados para o órgão sanitário, que fará o descarte.

