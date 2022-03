Rio Grande do Sul Hospital Regional de Santa Maria abrirá pelo SUS serviços de traumato-ortopedia e neurologia

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Novos serviços serão incorporados ainda no primeiro semestre. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Novos serviços serão incorporados ainda no primeiro semestre. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital Regional de Santa Maria abrirá novos serviços de traumato-ortopedia e de neurologia ainda no primeiro semestre de 2022, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi realizado na tarde desta terça-feira (15), em reunião na Secretaria da Saúde (SES), entre gestores estaduais e diretoria da instituição.

O contrato na área de traumato-ortopedia contará com 40 cirurgias por mês, além das 240 consultas e exames necessários para contemplar toda a linha de cuidado, desde a primeira consulta até a cirurgia e retornos pós-cirúrgicos, conforme necessidade. A previsão é de iniciar os atendimentos do ambulatório dessa especialidade no final de abril. No mesmo mês, o hospital irá iniciar o serviço de cirurgia torácica, que possui um contrato de 10 operações por mês e toda a linha de cuidado na área. Já a previsão para a área de neurologia é abrir o novo serviço até o final de maio.

“Estamos iniciando uma nova fase do Regional, que só existe graças ao trabalho de muitos setores da Secretaria da Saúde e da parceria com a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC). Temos mais de 2 mil pessoas na fila de espera para uma cirurgia de traumato-ortopedia na macrorregião centro-oeste e um grande vazio assistencial na área de neurologia”, falou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. Pacientes de Santa Maria já precisaram ser transferidos para Santa Rosa, cerca de 270 quilômetros de distância. “Trabalhamos para trazer os serviços de saúde sempre para mais perto do cidadão”, completou.

O superintendente-geral da FUC, Rogério Pires, falou que essa conquista é fruto de um esforço “intenso e caro” do Governo do Estado e este anúncio é mais um passo importante para a saúde da população da região.

Leitos de UTI

O hospital oferece, ainda, cirurgias, exames e consultas nas especialidades de cirurgia geral e cirurgia vascular. Em março, o Hospital Regional passou a oferecer pelo SUS 10 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), que foram abertos inicialmente como UTI exclusivo para pacientes covid-19 e convertidos para leitos de UTI Geral Adulto.

O espaço está recebendo pacientes por meio da Regulação Estadual desde a segunda-feira (14), e de acordo com a secretária Arita, permite desafogar a superlotação de pacientes no Hospital Universitário de Santa Maria e de outros da região. “As pessoas estão buscando mais os serviços de saúde neste momento para resolver agravos não relacionados à pandemia, que haviam deixado para depois durante os momentos de maior incidência da covid-19”, falou Arita.

Histórico do Hospital Regional de Santa Maria

Uma demanda antiga da comunidade, o Hospital Regional de Santa Maria começou a ser construído ainda em 2010. Foi inaugurado em 2018, com investimento inicial de R$ 48 milhões (R$ 30 milhões do governo estadual, R$ 17 milhões do governo federal e o restante em doações da iniciativa privada) e é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia (FUC).

A instituição iniciou com o ambulatório de doenças crônicas, especializado em hipertensão e diabetes mellitus para pacientes de alto e muito alto risco, sendo o único ambulatório de crônicos do Estado com atendimento multiprofissional. No ano seguinte, foi inaugurado o ambulatório de cardiologia, aumentando de 20 para 320 o número de consultas por mês nessa especialidade para a região da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

As internações começaram no hospital com a abertura dos primeiros leitos em abril de 2020, mas com atendimento temporariamente exclusivo para pacientes da Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul