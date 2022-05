Rio Grande do Sul Primeira-dama gaúcha Sônia Vieira passa a ocupar gabinete oficial no governo do Estado

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Esposa de Ranolfo Vieira Júnior tem participado de diversas ações sociais. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Um decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (25) formalizou a instalação do Gabinete da Primeira-Dama do Rio Grande do Sul, Sônia Vieira. A unidade é vinculada à chefia do Executivo, exercida desde 31 de março por seu marido, Ranolfo Vieira Júnior.

Vale lembrar que de janeiro a 2019 a março deste ano, o cargo estava vago. Motivo: o então mandatário do Palácio Piratini, Eduardo Leite, é solteiro – situação rara na história recente do Rio Grande do Sul.

Por meio da representatividade institucional e política da primeira-dama e da transversalidade das políticas governamentais, a função é considerada estratégica, sob o aspecto institucional, na mobilização e desenvolvimento de iniciativas em diversas áreas: assistência social, saúde, educação, cultura e esportes, dentre outras.

“Estou muito feliz com a instituição do gabinete”, destacou Sônia. “É uma honra estar neste posto, há toda uma questão de simbolismo que representa a instituição da primeira-dama e que nos legitima a trabalhar junto às demais secretarias e ajudar no que for necessário.”

Ela acrescentou: “De forma transversal, o gabinete atua em ações ligadas à saúde, educação e assistência social, e estou à disposição para colaborar cada vez mais com o nosso governo”.

Agenda movimentada

Apesar de a atuação do Gabinete ser oficializada somente agora (quase dois meses após Ranolfo assumir a vaga aberta pela renúncia de Eduardo Leite), o fato é que Sônia Vieira já tem cumprido uma agenda movimentada.

Nesta quarta-feira, ela visitou a Casa do Artesão de Porto Alegre, onde foi recebida pelo titular da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, Hamilton Sossmeier, além do diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS), Carlos Eduardo Prestes, e do diretor-técnico do órgão, Rogério Grade.

Na ocasião, Sônia teve a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelo Programa Gaúcho de Artesanato (PGA) da FGTAS. A iniciativa tem por finalidade incentivar a profissionalização e fomentar a atividade por meio de políticas para formação, qualificação e apoio à comercialização.

É também responsável pela emissão da Carteira de Artesão, que viabiliza a isenção de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para emissão de notas fiscais, circulação de produtos e exportação de produtos como pessoa física, além da participação de exposições e feiras.

Ao todo, o Programa conta com 17 unidades da Casas do Artesão, que consistem em espaços de exposição, comercialização e de ponto de apoio e incentivo aos novos artesãos. Também acompanharam a visita os coordenadores do Departamento de Promoção e Desenvolvimento Social (DPDS), Denis Costa, e do PGA, Luciana Pêss.

Campanha do Agasalho

Na semana passada, Sônia esteve na Central de Doações da Defesa Civil estadual. A primeira-dama conheceu os depósitos onde são armazenadas as roupas, cobertores e alimentos, bem como o serviço de triagem das peças doadas. Chegou, inclusive, a participar do trabalho de separação das peças.

A Campanha do Agasalho de 2022 será lançada oficialmente nesta quinta-feira (26), em cerimônia especial no Palácio Piratini. Acompanhe em estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

