Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Encontro propõe discussões a respeito da administração pública a partir da troca de experiências e compartilhamento de conhecimento e soluções

Nesta quarta-feira (11), começou a primeira edição do GOV EXPO SUMMIT, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Com entrada gratuita, o encontro reúne gestores e agentes públicos propondo discussões a respeito da administração pública a partir da troca de experiências e compartilhamento de conhecimento e soluções.

Gestores e agentes públicos foram convidados pelo evento para pensar e debater temas atuais para as gestões das cidades e estados e apresentados ao novo INSTITUTO GLOBAL GOV, entidade realizadora do encontro.

“Uma das grandes limitações da sociedade hoje é a implementação de políticas públicas. Por isso estamos aqui, com esse espírito congregador que é próprio do instituto. Queremos congregar entidades e empresas e trocar experiências com os gestores que estão deixando as prefeituras, com os que permanecerão nos cargos e os que estão chegando em janeiro. E também darmos um sinal aos governos estaduais e ao governo federal de que nós estamos aqui para apresentar um trabalho e colaborar com o que será realizado”, resumiu Nelson Marchezan Júnior, ex-Prefeito de Porto Alegre.

O Instituto Global GOV pretende congregar experiências técnicas para auxiliar na formatação de políticas públicas eficazes visando a melhor eficácia da administração pública nacional. O nome Global Gov refere-se à busca de experiências globais, reunindo visões locais de diferentes lugares

O GOV EXPO SUMMIT aborda assuntos inerentes às diferentes áreas da gestão pública – Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Previdência, Parcerias Público-Privadas, Gestão de Pessoas e de Contratos e Sustentabilidade e Drenagem e Prevenção de enchentes, entre outros.

A programação completa pode ser no site govexposummit.com.br. As inscrições gratuitas podem ser realizadas diretamente no local.

