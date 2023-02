Porto Alegre Primeira etapa da readequação da Cadeia Pública de Porto Alegre está concluída

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) prevê inauguração da obra até o final deste ano

A CPPA (Cadeia Pública de Porto Alegre) está com 48% das obras de readequação dos módulos de vivência e da infraestrutura concluídas. O novo espaço contará com 1.884 vagas, sendo 1.866 coletivas, em celas com capacidade de seis a oito pessoas, e mais 18 celas para pessoas com deficiência.

De acordo com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, o cronograma está dentro do previsto e a obra deve ser inaugurada até o fim deste ano. A gestão da unidade, de modo gradativo, passará a ser administrada integralmente pela Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

Essa primeira fase estrutural compreende três módulos de vivência, totalizando 564 vagas para apenados e compreende um investimento total de R$ 116,7 milhões. Após a desocupação dos três últimos pavilhões antigos A, B e F da unidade, a construtora fará a demolição desses prédios.

A empresa também executará as fundações e a supraestrutura, que compreende elementos como vigas e pilares, dos seis módulos restantes que fazem parte da segunda etapa da obra.

Com a finalização desse processo, as novas edificações, que são pré-fabricadas, serão instaladas no local, concluindo a construção da estrutura, que foi iniciada em julho do ano passado.

A demolição da CPPA já era discutida desde 1995, ano em que ocorreu a fuga em massa de 45 presos, mas o projeto nunca seguiu adiante. Apenas em dezembro de 2021 foi anunciada, de forma definitiva, a readequação do estabelecimento.

