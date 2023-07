Futebol Primeira expulsão, melhor do mundo em campo e estreia em Mundiais: veja como foi o segundo dia da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Deborah Abiodun, da Nigéria, foi a primeira expulsa do Mundial de 2023. (Foto: Reprodução)

Após um primeiro dia movimentado, com vitórias de Austrália e Nova Zelândia, recordes de público e tiroteio horas antes da cerimônia de abertura, a Copa do Mundo Feminina 2023 continuou nessa sexta-feira (21). Embora menos agitado, o segundo dia do Mundial também teve boas histórias nas três partidas disputadas, como o primeiro jogo de Filipinas na competição, a melhor jogadora do Mundo em campo e uma expulsão. Confira abaixo o resumo.

– Estreia de Filipinas em Copas: A seleção de Filipinas, que tem em seu elenco a atleta mais alta do Mundial, foi derrotada pela Suíça na estreia da Copa do Mundo Feminina 2023, mas as jogadoras do time asiático não ficaram abaladas com o resultado. Apesar do revés, a equipe das Filipinas comemorou a sua estreia em Copas do Mundo, tanto no feminino quanto no masculino. Os torcedores de Filipinas, aliás, se reuniram para torcer pelo time em um shopping.

No início do jogo, as Filipinas começaram bem e conseguiram balançar a rede aos 15 minutos, com Guillou recebendo uma ligação direta após uma falha de Maritz. No entanto, o gol foi anulado devido a um impedimento marcado pela bandeirinha. Depois disso, a Suíça dominou o jogo e fez 2 a 0 para garantir os três pontos.

– Primeiro cartão vermelho: A partida entre Nigéria e Canadá terminou sem gols – o primeiro zero a zero da Copa do Mundo Feminina 2023 –, mas também contou com o primeiro cartão vermelho do torneio. No fim do jogo, a árbitra de campo Lina Lehtovaara deu amarelo para a nigeriana Deborah Abiodun por uma entrada em Lawrence. Contudo, após uma intervenção do VAR, Lina foi ao monitor e alterou a cor do cartão para vermelho, expulsando a meia da Nigéria.

– Melhor do Mundo em campo: Uma das fortes seleções da Copa do Mundo Feminina 2023, a Espanha começou o Mundial com o pé direito e uma vitória convincente sobre a Costa Rica por 3 a 0 – no total, foram 46 finalizações contra apenas uma. Isso tudo sem a atacante Alexia Putellas, atual melhor jogadora do Mundo, que começou no banco de reservas por opção do técnico Jorge Vilda. Contudo, a craque do Barcelona, que teve uma grave lesão no joelho no ano passado, não ficou de fora do confronto e foi a campo apenas na reta final, entrando aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Paralluelo.

– Pênalti perdido e recorde adiado: Canadá e Nigéria protagonizaram o primeiro empate sem gols da competição, mas não foi por falta de tentativa que o gol não saiu. A maior artilheira de seleções da história do futebol, entre masculino e feminino, Christine Sinclair, inclusive, desperdiçou uma cobrança de pênalti e perdeu a chance de se tornar a primeira jogadora a marcar em seis Copas do Mundo da Fifa.

A goleiro da Nigéria, Chiamaka Nnadozie, defendeu a cobrança de pênalti de Sinclair no início do segundo tempo, e garantiu a igualdade no placar em Melbourne, na Austrália. Agora, a brasileira Marta pode ser a primeira jogadora a marcar em seis Mundiais, caso faça um gol no Panamá, na próxima segunda-feira (24). As informações são do jornal O Globo.

