Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Um evento realizado no empreendimento reuniu condôminos, convidados e imprensa Foto: Nicolas Huasta/Divulgação

A entrega oficial da primeira fase de um total de quatro etapas do Condomínio Murano, em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, foi realizada na noite de sábado (15).

O evento, que reuniu condôminos, convidados e imprensa, contou com um show pirotécnico e apresentações do cantor Bruno Reis e da dupla Claus e Vanessa.

A celebração ocorreu no Club House do Murano, localizado no quilômetro 37 da Estrada do Mar.

