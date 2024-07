Porto Alegre Primeira parcela do Estadia Solidária é paga para 223 famílias de Porto Alegre

1 de julho de 2024

Com isto, o programa atinge 2.354 atendidos de um total de 3.945 famílias identificadas

Nesta segunda-feira (1º), a Prefeitura de Porto Alegre realiza o pagamento da primeira parcela do Estadia Solidária para mais 223 famílias. Com isto, o programa atinge 2.354 atendidos de um total de 3.945 famílias identificadas.

Para estar apto, o morador ou a família devem preencher todas as seguintes exigências: ser morador de Porto Alegre de área atingida pela enchente de maio de 2024, segundo critério da Defesa Civil Municipal; ter cadastro no Registro Unificado Municipal e autodeclarar que a sua residência não está habitável; ter inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal); e ser morador/família com renda mensal informada no CadÚnico de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706). Terão prioridade as famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas.

Quem ainda não foi contemplado e se encaixa nos requisitos, pode procurar atendimento via telefone 156 da prefeitura, selecionando a opção 9, ou pelo WhatsApp do 156: (51) 3433-0156, selecionando a opção 1, depois 3. Também há atendimento presencial nos postos descentralizados de Registro Unificado.

Primeira parcela do Estadia Solidária é paga para 223 famílias de Porto Alegre

