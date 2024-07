Esporte França vence a Bélgica e garante vaga nas quartas de final da Eurocopa

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Belgas (de bordô) perderam por 1 a 0, com gol-contra. (Foto: Divulgação/Fifa)

A Seleção da França está nas quartas de final da Eurocopa 2024. Nessa segunda-feira (1º), a equipe contou com um gol-contra do zagueiro Vertonghen na reta final da partida para vencer a Bélgica por 1 a 0, na Arena Düsseldorf, na Alemanha.

Em um duelo de grandes estrelas como Mbappé, Griezmann, De Bruyne e Lukaku, França e Bélgica fizeram um primeiro tempo equilibrado, tiveram boas chances de marcar, mas foram para o vestiário com o placar zerado.

A partida em muitos momentos foi morna, com muitas trocas de passe sem efetividade. No entanto, os franceses foram mais eficientes no ataque, tiveram mais posse de bola, especialmente no final do primeiro tempo.

Dessa maneira, a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps criou boas chances pelas laterais, principalmente com Koundé, que acionou Thuram, que de cabeça, não aproveitou os cruzamentos na área. Além disso, Tchouaméni também chutou forte duas vezes, mas não acertou o gol defendido por Casteels.

Na segunda etapa, o cenário foi parecido. A França tinha mais a posse de bola e levava perigo em jogadas de velocidade pelos lados do campo. Por outro lado, a Bélgica se fechou e viu De Bruyne, Doku e Lukaku sofrerem com a boa marcação dos franceses no ataque. Apesar disso, foram dos pés de Lukaku e De Bruyne as grandes chances belgas de abrir o marcador.

Ao mesmo tempo, Mbappé desperdiçou uma boa oportunidade em finalização para fora. No entanto, aos 40 minutos, após uma troca de passes da França no ataque, Kanté achou Kolo Muani na área, que finalizou mascado para o gol sem muita força e direção. A bola desviou em Vertonghen, enganou Casteels e entrou no gol.

Sem muito tempo para reagir e desordenada em campo, a Bélgica se lançou ao ataque. O técnico Domenico Tedesco colocou Lukébakio e De Ketelaere na esperança de empatar a partida, mas já não havia tempo para mais nada. A França está classificada para a próxima fase da competição continental e espera o vencedor de Portugal e Eslovênia.

França

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Theo Hernández; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Antoine Griezmann; Thuram (Kolo Muani, aos 16′ do 2t) e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Bélgica

Koen Casteels; Timothy Castagne (Lukébakio, aos 42′ do 2t), Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans e Amadou Onana; Openda (Mangala, aos 17′ do 2t), Yannick Carrasco (De Ketelaere, aos 42′ do 2t), Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Romelu Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Arbitragem

Glenn Nyberg (SUE), Mahbod Beigi (SUE), Andreas Söderkvist (SUE) e Pol van Boekel (HOL).

