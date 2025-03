Política Primeira Turma do Supremo vai julgar em 29 de abril denúncia contra segundo núcleo do golpe

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

A Primeira Turma é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. (Foto: Divulgação/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar no dia 29 de abril a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o segundo núcleo do plano de golpe. Esse julgamento promete ser um marco importante, dado o contexto político e os envolvidos no caso.

A denúncia da PGR atinge vários nomes de peso, incluindo os ex-assessores Filipe Martins e Marcelo Câmara, o general Mário Fernandes, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, o ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Fernando de Sousa Oliveira, e a ex-subsecretária da pasta Marília de Alencar.

Os julgamentos estão sendo desmembrados com base nos núcleos de atuação, conforme descritos pela PGR na denúncia, e a Primeira Turma do STF terá que avaliar, inicialmente, se existem elementos suficientes para dar seguimento à ação penal. Vale destacar que o mérito das acusações será analisado apenas após o término da chamada fase de instrução do processo, uma etapa fundamental onde testemunhas são ouvidas, novas provas podem ser colhidas e a verdade dos fatos é mais profundamente investigada.

A PGR imputou cinco crimes graves aos denunciados, entre os quais estão a organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado, especialmente em razão da violência e da grave ameaça contra o patrimônio da União. Esses crimes, caso confirmados, representam sérias ameaças à ordem pública e à estabilidade democrática do país.

O colegiado da Primeira Turma do STF, que será responsável por julgar esse caso, é composto pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Juntos, eles irão decidir se há fundamentos suficientes para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista os impactos e as implicações jurídicas que envolvem as acusações.

É importante observar o cronograma dos julgamentos, que está sendo pautado em etapas, com datas definidas para os diferentes núcleos da denúncia. O primeiro núcleo será julgado nos dias 25 e 26 de março, o segundo núcleo, que é o foco do julgamento de 29 de abril, será discutido nos dias 8 e 9 de abril, e o terceiro núcleo será analisado posteriormente, conforme o andamento do processo. (Estadão Conteúdo)

Primeira Turma do Supremo vai julgar em 29 de abril denúncia contra segundo núcleo do golpe

2025-03-19