Política Primeiro “millennial” a presidir a Câmara, deputado federal de 35 anos abandona discrição e adota estratégia descontraída na internet

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Hugo Motta aposta em tom leve e memes nas redes sociais para atrair jovens. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Primeiro parlamentar millennial a presidir a Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de 35 anos, tem apostado numa presença forte e descontraída nas redes sociais em busca de uma conexão com os jovens. De estilo mais discreto e voltado aos bastidores, o parlamentar passou a se vender de forma diferente nessas primeiras semanas no comando da Casa.

No domingo da semana passada, por exemplo, ele aproveitou que o assunto do momento era o Oscar, premiação que teve o filme brasileiro “Ainda estou aqui” entre os vencedores, para demonstrar sua torcida. “Aqui não tem copa… Mas tem Oscar”, postou o deputado ao lado de um meme com as fotos de Fernanda Torres e Selton Mello, parte do elenco do filme.

A estratégia é comandada pelos publicitários Chico Mendez e Muriael Paiva, que têm experiência em campanhas políticas. Mendez já trabalhou com o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e foi responsável pela campanha presidencial do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles em 2018, que também teve um tom descontraído.

Segundo integrantes da equipe de marketing, Motta participa ativamente na elaboração dos vídeos e das postagens e tenta dar um tom pessoal ao conteúdo. As ideias costumam surgir por meio do diálogo constante entre o deputado e a equipe de redes.

“Como representantes do povo, é importante estar ali, nas redes, para ficar mais perto das pessoas e prestar contas do nosso trabalho. A ideia é aproximar o cidadão do processo legislativo, desmistificando sua complexidade e simplificando a função do Parlamento”, explica Hugo Motta, acrescentando que as despesas são custeadas pelo Republicanos.

Do Oscar aos bonés

Há uma preocupação de que o presidente da Câmara se posicione sobre os principais temas do país. Isso o motivou a mencionar o Oscar e também a “guerra de bonés”, travada entre petistas e bolsonaristas, quando o deputado criticou os dois lados.

“Pra mim, boné serve pra proteger a cabeça do sol, e não pra resolver os problemas do país. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta pra pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente”, reagiu Motta nas redes na ocasião.

Na linha de se apresentar com uma imagem mais leve, sua equipe se preocupa até com a forma como ele é chamado. O desejo é que ele fique conhecido apenas como “Hugo”. O nome, aliás, foi tema de um dos vídeos: o deputado explicou que foi batizado em homenagem ao Furacão Hugo, que afetou Porto Rico e parte dos Estados Unidos em setembro de 1989, mesmo mês em que o parlamentar nasceu.

Com o objetivo de reforçar o primeiro nome, os marqueteiros do presidente da Câmara lançaram, em vídeo, o momento “Hoogle”, trocadilho com o buscador Google. A ação virtual serve para o parlamentar responder curiosidades sobre sua a vida.

“(O Hugo) entendeu que a forma segue a função, e que não há outro caminho para mostrar as iniciativas da Câmara que não passe por um trabalho criativo de redes”, diz o publicitário Chico Mendez.

Nos perfis do deputado, há também um vídeo, feito com auxílio de inteligência artificial, em que Hugo Motta aparece andando de skate, jogando basquete e até como astronauta. A peça foi feita para chamar atenção para um projeto de lei, aprovado na Câmara em fevereiro, que tipifica o crime de manipulação de imagens por IA. Foi elaborada ainda uma série de vídeos explicando o funcionamento da Câmara e outra batizada de “sextou”, em que ele faz um resumo das atividades da semana. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/primeiro-millennial-a-presidir-a-camara-deputado-federal-de-35-anos-abandona-discricao-e-adota-estrategia-descontraida-na-internet/

Primeiro “millennial” a presidir a Câmara, deputado federal de 35 anos abandona discrição e adota estratégia descontraída na internet

2025-03-09