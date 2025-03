Geral Governador Eduardo Leite faz vistoria surpresa a escola em Santa Rosa, na Região Noroeste

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Leite foi recebido pela vice-diretora do Tempo Integral, Marlene Roseli Schmechel. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

Em meio aos compromissos realizados ao longo da última sexta-feira (7) na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, o governador gaúcho Eduardo Leite visitou, em Santa Rosa, a Escola Professor Joaquim José Felizardo. Durante a vistoria, Leite ouviu as demandas da direção da instituição de ensino, que não recebeu um aviso prévio sobre a visita.

“Por vezes, avisar com antecedência que o governador fará uma visita gera uma mobilização natural por parte da comunidade escolar para que a escola esteja nas melhores condições possíveis. Isso não é um problema, mas quis verificar in loco, de surpresa, porque também é importante ver as reações e demandas de uma forma mais espontânea”, explicou o governador.

Leite foi recebido pela vice-diretora do Tempo Integral, Marlene Roseli Schmechel, que detalhou os investimentos realizados na escola a partir do Agiliza, programa do governo que injeta recursos diretamente na conta das instituições de ensino. Nos últimos três anos, o colégio, que tem 265 estudantes, recebeu cerca de R$ 360 mil. Além disso, foram destinados quase 500 chromebooks para os estudantes.

“O Agiliza nos permitiu fazer diversos reparos e pinturas na escola. Ainda temos necessidades e estamos trabalhando para melhorar ainda mais, mas o Agiliza tem sido muito importante”, destacou a vice-diretora.

As principais demandas da escola, que já estão em atendimento pelo governo, são a construção de um muro para cercar o terreno e melhorias na rede elétrica.

“É importante estar nas escolas, conversar com professores e gestores e ver com os próprios olhos como os recursos estão sendo aplicados. O programa Agiliza dá autonomia para que as escolas resolvam suas necessidades mais urgentes de forma direta, sem burocracia”, ressaltou o governador.

Convênios

O governador Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde do RS (SES-RS), Arita Bergmann, estiveram na sexta-feira (7) na região Noroeste do Estado para inaugurações e anúncios de investimentos voltados à melhoria do atendimento à população. No início da tarde, em Três de Maio, no Hospital São Vicente de Paulo, foram assinados convênios que garantem um aporte de R$ 7 milhões do Executivo à instituição, por meio do programa Avançar Mais. Com a contrapartida do município (R$ 1.478.710,34), o investimento total na qualificação da unidade de saúde chega a R$ 8,4 milhões.

“O meu propósito como governador não é só equilibrar as contas, pagar em dia e fazer obras. Foi e segue sendo preciso fazer tudo isso para atingir o propósito, que é fazer a vida das pessoas melhor. Quitada a dívida de R$ 1,2 milhão com a saúde e agora, com o Avançar e o Avançar Mais, já temos esse mesmo valor de investimentos”, lembrou Leite.

Mais cedo, o governador esteve em Giruá, onde também fez entregas na área da saúde. No Hospital São José, Leite e Arita inauguraram a reforma do Centro Especializado em Reabilitação, viabilizada por repasse estadual de R$ 1 milhão. O espaço atende a pacientes em reabilitação física e visual. Durante a visita, também foi anunciada a implantação do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), que oferecerá atendimento em ginecologia, incluindo suporte para câncer de útero e mama, endometriose, planejamento reprodutivo e outras especialidades. Este é o sétimo serviço desse tipo em operação no Estado. As informações são do Palácio Piratini.

Governador Eduardo Leite faz vistoria surpresa a escola em Santa Rosa, na Região Noroeste

