Geral Badesul vai disponibilizar condições especiais de financiamento durante a 25ª Expodireto Cotrijal, que começa nesta segunda-feira em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com foco em inovação e tecnologia no campo, a instituição contará com taxas de análise de crédito isentas para produtores rurais, cooperativas agroindustriais e cerealistas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Badesul vai disponibilizar condições especiais de financiamento durante a 25ª Expodireto Cotrijal, que será realizada entre esta segunda-feira (10) e sexta-feira (14), em Não-Me-Toque. Com foco em inovação e tecnologia no campo, a instituição contará com taxas de análise de crédito isentas para produtores rurais, cooperativas agroindustriais e cerealistas, além de desconto de 25% para demais empresas. Em 2024, foram captados R$ 722,6 milhões em propostas de financiamento, destinados principalmente à aquisição de máquinas, construção de armazéns e implementação de sistemas de irrigação.

“A feira sempre é uma grande oportunidade para as empresas do agronegócio, uma vez que reúne no mesmo espaço produtores dos mais diferentes setores e delegações de vários países. Este ano ela será mais especial, com a comemoração dos 25 anos de Expodireto Cotrijal”, destaca o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. Ele também espera que os bancos tenham resultados superiores ao da edição passada, tendo em vista as condições que estão preparando para o evento.

“Apostamos na força do agronegócio para impulsionar a economia gaúcha. Por isso estaremos mais uma vez presentes no maior evento do setor, garantindo os recursos necessários para seu desenvolvimento”, reforça o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Soluções financeiras

Na Casa do Badesul, também serão ofertadas soluções financeiras para os municípios. Em 2024, o programa Badesul Cidades aprovou R$ 158,1 milhões em crédito, voltado para melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população.

Também haverá linhas de crédito específicas para empresas de todos os portes, incluindo condições especiais para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres, com taxas reduzidas para incentivar o empreendedorismo feminino.

“Para ser uma instituição imprescindível ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Badesul oferece uma ampla gama de linhas de financiamentos para diferentes públicos. Vale a pena visitar a Casa do Badesul e conhecer nossas oportunidades”, frisa Gastal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/badesul-vai-disponibilizar-condicoes-especiais-de-financiamento-durante-a-25a-expodireto-cotrijal-que-comeca-nesta-segunda-feira-em-nao-me-toque/

Badesul vai disponibilizar condições especiais de financiamento durante a 25ª Expodireto Cotrijal, que começa nesta segunda-feira em Não-Me-Toque

2025-03-09