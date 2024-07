Mundo Primeiro-ministro britânico afirma que vai acabar com a política que prevê a deportação de imigrantes

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Em 1ª fala a jornalistas, Keir Starmer propôs aumentar a segurança de fronteira em vez de expulsar os migrantes irregulares. (Foto: Downing Street/X)

O novo Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que não dará continuidade ao plano de deportação do governo anterior para enviar migrantes irregulares para Ruanda, no Leste Africano. A declaração foi durante sua 1ª fala a jornalistas desde que assumiu o cargo.

O governo de Starmer propôs ainda em campanha eleitoral manter as “fronteiras seguras” e priorizar um novo comando de segurança de fronteira. O líder disse ser preciso combater as “máfias” que sustentam essas chegadas. As informações são da Reuters.

“[O plano] estava morto e enterrado antes de começar”, disse o político antes de declarar não estar disposto em “continuar com truques que não funcionam como um impedimento”.

Milhares de pessoas chegaram à Grã-Bretanha nos últimos anos fugidos de guerras e desigualdade social na África, no Oriente Médio e na Ásia. A travessia é feita pelo Canal da Mancha em pequenos barcos de viagens organizadas por gangues de tráfico de pessoas.

O ex-premiê britânico Rishi Sunak tentou implementar a medida de enviar os migrantes para Ruanda, mas encontrou resistência política de organizações em defesa dos direitos humanos.

“Todos perceberam, principalmente as gangues que comandam isso, que a chance de ir para Ruanda era muito pequena, menos de 1%. As chances eram de não ir, de não ser processado e, portanto, ficar aqui em acomodações pagas por muito tempo”, disse Starmer.

Novo ministro

Keir Starmer, de 61 anos, é o 1° trabalhista a ocupar o cargo em 14 anos. O último governante do partido foi Gordon Brown, de 2007 a 2010. O novo premiê representa como deputado os bairros londrinos de Holborn e Saint Pancras na Câmara dos Comuns.

Advogado, sua carreira começou a ganhar destaque ao ser nomeado em 2008 “director of public prosecutions” da Inglaterra e País de Gales. O cargo é conhecido pela sigla DPP e faz parte do Ministério Público britânico. O DPP comanda a persecução penal e fica abaixo só do procurador-geral, tendo poderes para começar uma investigação.

Starmer ficou no cargo até 2013. Em 2014 recebeu o título de cavaleiro comandante da Ordem de Bath (“knight commander of the Order of the Bath”), concedido pelo então príncipe Charles (que é agora o rei da Inglaterra).

Reservado e político tardio, Starmer foi eleito deputado pela 1ª vez aos 52 anos, em 2015. É chamado de esquerdista pelos adversários, mas é considerado mais moderado que Jeremy Corbyn, o líder trabalhista a quem sucedeu no comando do partido, em abril de 2020.

