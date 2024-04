Mundo Primeiro-ministro de Israel acusa o Hamas de “endurecer” as suas posições nas negociações por trégua em Gaza

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Netanyahu também anunciou mais uma ofensiva em Rafah Foto: Reprodução Netanyahu também anunciou mais uma ofensiva em Rafah. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (31) que o grupo terrorista Hamas está “endurecendo” seu posicionamento nas negociações por uma trégua na Faixa de Gaza.

“Enquanto Israel demonstra flexibilidade durante as negociações, o Hamas está endurecendo as suas posições”, disse Netanyahu, reforçando dificuldades também para a troca de reféns israelenses por palestinos detidos nas penitenciárias de Israel.

A fala do primeiro-ministro ocorreu em um contexto de intensas negociações sobre um cessar-fogo no território palestino que se estendem desde dezembro de 2023.

A ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza iniciou em outubro do ano passado, após terroristas do Hamas invadirem o território israelense, matarem e sequestraram diversas pessoas.

Em declaração a jornalistas neste domingo, Netanyahu também anunciou mais uma ofensiva em Rafah, região no Extremo Sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. “Iremos para Rafah e eliminaremos os batalhões do Hamas por uma razão simples: não há vitória sem entrar em Rafah e não há vitória sem eliminar os batalhões do Hamas lá”, declarou o primeiro-ministro.

A região de Rafah é considerada o último refúgio de cerca de 1,5 milhão de pessoas — quase toda a população da Faixa de Gaza.

Ao tratar da ofensiva, Netanyahu afirmou que o objetivo é “criar condições de segurança” para que milhares de israelenses “arrancados de casa” possam retornar.

“Prefiro, se possível, fazer isso por meios diplomáticos. Mas, senão, faremos por meios diferentes. Prefiro não compartilhar detalhes operacionais ou de cronograma com nossos inimigos”, concluiu.

