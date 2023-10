Mundo Primeiro-ministro de Israel diz que o Hamas “deve ser liquidado” como o Estado Islâmico

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken (E), e Benjamin Netanyahu se reuniram em Tel Aviv Foto: Reprodução de TV O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken (E), e Benjamin Netanyahu se reuniram em Tel Aviv. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu nesta quinta-feira (12), em Tel Aviv, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

Após o encontro, Netanyahu ressaltou que a visita de Blinken é mais um “exemplo tangível do inequívoco apoio dos Estados Unidos a Israel” e chamou o Hamas de “um inimigo da civilização”.

“Hamas é o Estado Islâmico, e da forma que o Estado Islâmico foi liquidado, o Hamas também deve ser liquidado”, disse o premiê israelense. “E [o Hamas] deve ser tratado exatamente como o Estado Islâmico foi tratado: deve ser eliminado da Comunidade das Nações. Nenhum líder deve encontrá-los. Ninguém deve financiá-los. E eles também devem ser sancionados”, prosseguiu Netanyahu.

“São tempos difíceis, em que precisamos estar de cabeça erguida, orgulhosos e unidos contra o mal. Tony está fazendo esse manifesto, os EUA também. Obrigado por estarem aqui. Obrigado aos EUA por estarem com Israel hoje, amanhã e sempre”.

Em seguida, Blinken reforçou o apoio norte-americano a Israel e fez um apelo para que as demais nações repreendam as ações do Hamas. “Não há justificativa para as atrocidades do Hamas. A falha em condenar os atos de terrorismo não põe em risco apenas o povo de Israel, mas de todo o mundo. Veja o que aconteceu: indivíduos de 36 países foram mortos ou estão desaparecidos depois dos ataques”, disse Blinken.

“Qualquer um que quer paz e justiça precisa condenar os atos de terror do Hamas. Sabemos que o Hamas não representa o povo palestino ou sua legítima aspiração de viver em igualdade de condições de segurança, liberdade, justiça, oportunidade e dignidade”, prosseguiu.

Primeiro-ministro de Israel diz que o Hamas "deve ser liquidado" como o Estado Islâmico

2023-10-12

