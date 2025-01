Rio Grande do Sul Primeiro sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha em 2025 irá distribuir R$ 200 mil em prêmios

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Na quinta-feira (30), serão conhecidos os vencedores de 2025 do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Mais de 87 milhões de bilhetes disputarão os 111 prêmios do sorteio mensal de janeiro do NFG. Além da premiação principal no valor de R$ 50 mil, serão distribuídos dez prêmios de R$ 5 mil cada e outros 100 de R$ 1 mil, totalizando R$ 200 mil reais.

E para começar o ano com o pé direito e um valor extra na conta, os consumidores inscritos no Nota Fiscal Gaúcha só precisaram durante o mês de dezembro solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal na hora das suas compras. De acordo com as regras do programa, será disponibilizado no site e no aplicativo do NFG o resultado da premiação e os contemplados terão o prazo de 90 dias a partir da homologação do sorteio para resgatar os valores.

Nota Fiscal Gaúcha

Coordenado pela Receita Estadual, o programa Nota Fiscal Gaúcha incentiva os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal como forma de conscientizá-los sobre a importância social dos impostos.

Atualmente, o NFG conta com mais de 4 milhões de pessoas cadastradas, ou seja, cerca de 43% da população gaúcha faz parte do programa estadual. Todas essas pessoas, ao pedirem CPF na nota fiscal, passam a usufruir de uma série de vantagens, como sorteios com premiações em dinheiro e desconto no IPVA, além da possibilidade de auxiliar entidades sociais e contribuir no combate à informalidade e à sonegação.

2025-01-26