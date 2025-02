Seleção Primeiros jogos de Neymar após o retorno ao Santos animam comissão técnica da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Craque será observado mais de perto por Dorival após tour na Europa. (Foto: Divulgação/Santos F.C.)

Os cinco primeiros jogos de Neymar pelo Santos animaram a comissão técnica da Seleção Brasileira e a direção da CBF, que conta com o craque na próxima convocação, em março.

A evolução física e a participação crescente nos jogos tornam Neymar apto e sem restrições para configurar na lista para os jogos contra Colômbia e Argentina, em março.

A CBF ainda não divulgou a data da próxima convocação do técnico Dorival Júnior, mas o treinador retornou de tour na Europa esta semana e vai observar Neymar mais de perto.

A pré-lista de convocados deve ser enviada para os clubes até dia 28 de fevereiro. Neymar deve constar na lista larga e até os jogos, dias 20 e 25 de março, estar 100% fisicamente.

O Brasil enfrenta no mês que vem a Colômbia, no dia 20, no estádio Mané Garrincha, e depois a Argentina, no dia 25, no Monumental de Núñez. A Seleção está em quinto lugar nas Eliminatórias, com 18 pontos.

Dorival e a sua comissão técnica agora vão observar os jogos dos clubes brasileiros para fechar a lista. A viagem para a Europa foi considerada um sucesso, com presença em jogos e treinos de clubes.

Todos os atletas convocáveis foram avaliados pelos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do coordenador Juan Santos, ao lado de Dorival.

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, já havia comentado o retorno de Neymar ao futebol brasileiro.

“Nesse momento o que ele precisa é isso, atuar, no local que ele sinta o carinho do seu torcedor, lugar onde ele nasceu e se apresentou ao mundo. Retornando agora ainda em condições de ser protagonista do futebol mundial.”

Lucas Paquetá

O meio-campista Lucas Paquetá deverá ficar no mínimo três semanas fora de ação, por causa da lesão sofrida no tornozelo durante o treino do West Ham na última terça (18). A tendência, com isso, é de que ele não seja convocado pela Seleção Brasileira.

Essa é a segunda lesão que Paquetá sofre nesta temporada: a outra foi na virilha, no fim de janeiro. Ele disputou 26 dos 28 jogos do West Ham em 2024/25, sendo titular em 21. Ele marcou cinco gols até agora, em todas as competições disputadas pelo time inglês.

O West Ham tenta se distanciar da zona de rebaixamento da Premier League. A equipe está na 16ª posição, com 27 pontos, 10 a mais do que o Ipswich, primeiro integrante da zona. O time de Paquetá enfrenta neste sábado (22) o vice-líder Arsenal, em Londres.

