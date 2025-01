Futebol Brasil é goleado pela Argentina em sua pior derrota na história do Sul-Americano Sub-20

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Argentina comemora o primeiro gol sobre o Brasil no Sul-Americano Sub-20. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma estreia vergonhosa para o Brasil no Sul-Americano Sub-20, disputado na Venezuela. A seleção comandada por Ramon Menezes foi goleada pela Argentina por 6 a 0, pelo Grupo B, em Valencia. Recordista de títulos sul-americanos, com 12 conquistas, a seleção brasileira sub-20 jamais tinha perdido uma partida por mais de três gols de diferença na competição. O jogo desta sexta marca, também, a maior goleada da Argentina sobre o Brasil em todas as categorias, superando um 6 a 1 ocorrido em 1940, em um amistoso entre as seleções principais.

Desculpas à torcida

Ao fim do jogo, em entrevista para a transmissão oficial da competição, o brasileiro Gabriel Moscardo pediu desculpas à torcida pela derrota.

“A gente sabe que não foi o resultado esperado, mas é uma competição com muitos jogos, é a primeira partida, a gente não está eliminado com este resultado. Quero em nome de toda a seleção brasileira pedir desculpas ao torcedor. A gente deu o máximo, se entregou, mas infelizmente não foi o nosso dia. A gente promete que vai para a segunda partida sabendo que a gente precisa dar uma resposta, a gente não está eliminado. Não vamos abaixar a cabeça”, afirmou Moscardo.

Começo irreconhecível da Seleção

Com apenas dez minutos de jogo, a Argentina já vencia o Brasil por 3 a 0, gols marcados com extrema facilidade diante de uma defesa desorganizada na saída de jogo e perdida na marcação. Aos seis, a Argentina recuperou a bola pela direita, Acuña fez boa jogada na área e cruzou para Subiabre fazer 1 a 0. Um minuto depois, novo erro da defesa brasileira, Echeverri recebeu na área, driblou o marcador e ampliou de canhota. Aos dez, Igor tentou impedir a conclusão de Ruberto na pequena área, após cruzamento de Echeverri, e marcou contra.

Tudo igual no segundo tempo

A volta do intervalo parecia um replay do início do jogo. Com oito minutos, a Argentina já tinha feito mais dois gols, com Ruberto e Echeverri, o destaque da partida. Com a vitória construída, os argentinos diminuíram o ritmo, e mesmo com a rival recuada, o Brasil não foi capaz de esboçar reação. E ainda levou o sexto gol, aos 33 minutos, em cabeçada de Hidalgo no meio da área, após escanteio da direita.

Brasil volta a campo no domingo

A goleada deixa o Brasil em último lugar no Grupo B, atrás pelo saldo de gols da Bolívia, que também nessa sexta-feira perdeu por 2 a 1 para o Equador. A Colômbia, também do Grupo B, folgou na primeira rodada. A seleção brasileira volta a campo neste domingo (26), contra a Bolívia, às 18h (horário de Brasília), novamente no Estádio Miguel Delgado, em Valencia. No segundo jogo da rodada dupla, às 20h30, a Argentina enfrenta a estreante Colômbia. Os três primeiros de cada chave avançam ao hexagonal final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/brasil-e-goleado-pela-argentina-em-sua-pior-derrota-na-historia-do-sul-americano-sub-20/

Brasil é goleado pela Argentina em sua pior derrota na história do Sul-Americano Sub-20

2025-01-25