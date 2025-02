Mundo Princesa flagrada curtindo carnaval brasileiro recebeu visita da rainha da Espanha após passar mal

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Futura rainha da Espanha, Leonor de Bourbon foi flagrada no Pelourinho. (Foto: Reprodução)

A princesa da Espanha, Leonor de Bourbon, de 19 anos, veio ao Brasil para um treinamento junto à Marinha brasileira e aproveitou a estadia em Salvador para curtir o início do carnaval baiano. A primogênita do rei Felipe VI e da rainha Letizia foi flagrada curtindo o show de uma banda de axé no Pelourinho, no meio do público e ao lado do suposto namorado, que também faz parte da tripulação do navio-escola Juan Sebastián Elcano.

Na sexta-feira (21), sua mãe, a rainha Letizia Ortiz Rocasolano, viajou até Salvador após saber que a filha teria passado mal em alto-mar durante uma atividade de treinamento com a Marinha Brasileira. A rainha teria chegado de avião na capital baiana horas depois da filha, que veio de navio, mas deve voltar à Espanha no domingo.

Segundo reportagem do jornal espanhol El Nacional, a princesa teria sentido uma indisposição durante o treinamento e chegou a vomitar. Leonor passou por exames médicos quando chegou em solo baiano. Hematomas também teriam aparecido nos braços da herdeira do trono espanhol, com imagens viralizando e virando assunto na mídia internacional.

Ao participar do programa televisivo espanhol Fiesta, o jornalista Alejandro Entrambasaguas revelou que as marcas no braço da futura rainha se devem a uma queda dela no convés do navio. A princesa das Astúrias escorregou devido ao movimento do barco, o que a fez bater em uma das grades da embarcação.

A informação foi corroborada por um comunicado oficial da família real. O texto informou que o machucado vem do “esforço físico da princesa durante os exercícios de treinamento dela na Marinha”. Letizia queria ficar com a filha até esta segunda-feira, mas precisou retornar à Espanha a pedido do marido, o rei Felipe VI.

Em 2023, a revista alemã Bunte informou que Leonor estava namorando um brasileiro. Identificado como Gabriel, ele estudou com a jovem no colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales. Nascido em São Paulo, foi criado nos Estados Unidos com o pai, um analista financeiro, e a mãe, que é publicitária.

Treinamento militar

A primogênita do rei Felipe VI e da rainha Letizia veio ao Brasil para um treinamento junto à Marinha do País. Conforme divulgado pelo governo da Bahia, esta foi a primeira parada da princesa na América Latina, e a única no Brasil.

A princesa das Astúrias e os demais aspirantes do Navio Escola Juan Sebastián de Elcano vieram para o país em uma missão de preparação militar da herdeira do trono da Espanha, que deve se tornar oficial da Marinha. O treinamento deve durar seis meses.

O fato marca as celebrações pelos 400 anos da expulsão dos holandeses do território baiano. Em março de 1625, uma esquadra luso-espanhola, com 12,5 mil soldados e 52 navios, derrotou as tropas da Holanda, que tinham invadido Salvador, no que foi considerada, na época, a maior operação de guerra do mundo.

“Para o Governo da Espanha, a relação com o Brasil é estratégica, tanto a nível federal quanto nos estados. O acolhimento da Bahia aos jovens alunos da Marinha espanhola tem sido marcante. Para todos eles, o Brasil terá como primeira imagem, em seus corações, a cidade de Salvador”, disse o cônsul-geral da Espanha, Ignacio Pérez Cambra.

