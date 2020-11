Magazine Príncipe Charles e Camilla desativam comentários em perfil nas redes sociais após polêmica em série

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











'The Crown' acompanhou caso de Charles e Camilla enquanto o príncipe ainda era casado com Diana e fãs ficaram enfurecidos. (Foto: Getty Images)

A conta oficial do príncipe Charles e Camilla no Twitter desativou os comentários em um post sobre uma instituição de caridade depois de serem inundados por mensagens controversas. Na terça-feira (24), a conta do Twitter da Clarence House, que posta atualizações e fotos sobre o Príncipe de Gales, 71 anos, e a Duquesa da Cornualha, 72 anos, compartilhou fotos de Camilla falando com funcionários e residentes de uma instituição de caridade que ajuda pessoas sem-teto no Reino Unido.

Ao contrário dos posts anteriores, a seção de comentários foi desativada. Isso aconteceu depois que o casal real recebeu comentários odiosos após a última temporada de ‘The Crown’. Alguns dos comentários se concentraram na aparência e nos dentes de Camilla, enquanto uma pessoa comentou: “O dinheiro pode comprar roupas e joias extravagantes, mas não a classe, o charme ou a presença magnética de DIANA. Você nunca pode substituí-la em um milhão de anos. Ela é nossa PRINCESA, agora e para sempre!”.

A quarta temporada da série acompanha o casamento do príncipe Charles com Diana e o affair dele com Camilla Parker Bowles, que também era casada na época. Na versão da série, Charles e Camilla teriam começado seu caso durante o seu casamento do príncipe com Diana. Segundo uma biografia autorizada do monarca, ele começou seu caso com Camilla em 1986, cinco anos depois de casado.

Em uma entrevista de 1994, ele admitiu que tentou ser “fiel e honrado”, mas começou a sair com Camilla quando seu casamento “se tornou irremediavelmente destruído por nós dois termos tentado”. Em um post recente no Instagram, sobre uma das ações de caridade de Camilla, a seção de comentários foi inundada com mensagens de fãs de Diana. “Todos aqui percebem que a Coroa é fictícia, certo?”, disse um seguidor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine