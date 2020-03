Magazine Príncipe de Mônaco está com coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Chefe de estado seguirá com seu trabalho em uma parte isolada do palácio Foto: Reprodução Chefe de estado seguirá com seu trabalho em uma parte isolada do palácio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Príncipe Albert II de Mônaco foi diagnosticado nesta quinta-feira (19) com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O chefe de estado seguirá com seu trabalho em uma parte isolada do palácio, segundo a monarquia.

Em um comunicado oficial, o principado anunciou que seu mandatário foi submetido a um teste no início da semana, e esclareceu que a sua saúde “não é motivo de preocupação”.

Na terça-feira (17) o ministro do estado, Serge Telle, equivalente ao primeiro-ministro, anunciou que seus exames deram positivo para novo coronavírus. Na segunda-feira (16), a governadora de Madri, Isabel Díaz Ayuso, e o presidente da Catalunha, Quim Torra, afirmaram que também estão com a doença.

Mônaco é um pequeno país, situado no sul da França, que enfrenta enfrenta confinamento desde terça-feira por causa da epidemia de coronavírus. De acordo com o levantamento mais recente da OMS (Organização Mundial da Saúde), a França tem 5,3 mil casos de Covid-19.

