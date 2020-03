Celebridades Isis Valverde esclarece polêmica com babá e diz que não obrigou funcionária a trabalhar

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Isis Valverde, 33, decidiu se pronunciar após ser criticada por manter uma funcionária de quarentena em sua casa devido a epidemia do novo coronavírus.

No primeiro vídeo publicado, a atriz aparecia em sua cozinha falando sobre a importância de ficar em casa para se proteger da Covid-19. Os internautas perceberam a presença de uma pessoa na gravação, e criticaram a atitude da artista.

“A Isis Valverde fazendo discursinho para galera ficar em casa por conta da pandemia e a preta empregada atrás dela cozinhando. Vê se eu posso com essas dondoca, gente?”, escreveu uma internauta.

Na terça-feira (17), Isis disse que a funcionária em questão, babá do seu filho Rael, 1, optou por ficar em sua casa. “Como cidadã consciente eu dispensei todos os meus funcionários pela segurança deles e a minha segurança. A pessoa que aparece no vídeo é Cláudia. Cláudia está comigo há dez anos, ela não tem familiares próximos no Rio de Janeiro, ficaria sozinha em casa… E Cláudia decidiu fazer companhia pra gente, ficar por aqui livre espontânea vontade pra nos ajudar.”

A atriz disse também que sentiu a necessidade de explicar porque quer conscientizar as pessoas e dar bons exemplos. “Como ela [Cláudia] é maravilhosa, incrível, é o nosso anjo, ela ficou aqui com a gente e seguimos em quarentena”, finalizou Isis, que pediu para as pessoas ficarem em suas casas.

Apesar da chuva de críticas, mesmo após sua explicação, Isis também foi defendida por alguns internautas, dividido então a opinião. “Isis também explicou que Cláudia não tem pais vivos e nem filhos então decidiu ficar com eles em quarentena. Acho que já tá na hora de dar fim ao julgamento, vocês não podem e não vão saber mais que eles, logo não tem muito direito a opinião”, rebateu um usuário do Twitter.

