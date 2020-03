Magazine Príncipe Harry e Meghan são vaiados em evento que marca o início da despedida da realeza

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Visita é uma das últimas oficiais do casal como membros da família real em serviço Foto: Reprodução Visita é uma das últimas oficiais do casal como membros da família real em serviço. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O príncipe britânico Harry e sua mulher, Meghan Markle, apareceram juntos em um compromisso oficial na quinta-feira (05) pela primeira vez desde que anunciaram em janeiro que deixarão suas obrigações oficiais como membros da realeza.

A aparição do duque e duquesa de Sussex, como são oficialmente conhecidos o neto da rainha Elizabeth 2ª e a atriz, foi em uma cerimônia de premiação para funcionários feridos de serviços e será uma das últimas participações oficiais do casal como membros da família real em serviço.

O casal compareceu à premiação anual do Endeavour Fund Awards, na Mansion House, que reconhece os feitos de homens e mulheres feridos ou adoecidos que participaram de desafios nos campos do Esporte e Aventura.

Uma vaia alta foi ouvida entre o público que esperava do lado de fora do local do evento enquanto o casal sorridente chegou segurando um guarda-chuva para se proteger da chuva que caía no momento em meio as flashes de fotógrafos amontoados na porta.

Harry Meghan Markle vão encerrar seus deveres reais no final do mês enquanto buscam um “novo papel progressivo”, baseados principalmente na América do Norte, e que será financiado por eles mesmos.

Embora Harry continue sendo príncipe, o casal decidiu não utilizar seus títulos de “sua alteza real” – e não utilizará a palavra “real” em suas marcas, embora eles tenham dito que não há jurisdição da monarquia ou do governo que os impeçam de usar a palavra no exterior.

O casal passou a maior parte do tempo no Canadá desde o surpreendente anúncio feito em janeiro. O último compromisso oficial de Meghan Markle era o de visitar a Canada House, em Londres, dias antes do anúncio. O príncipe retornou aos seus compromissos reais no final do mês passado, quando o apresentador do evento disse que as pessoas deveriam apenas “chamá-lo de Harry”.

Harry, que é o sexto na linha de sucessão do trono, irá participar sozinho de um compromisso nesta sexta-feira (06) ao inaugurar um novo museu dedicado ao automobilismo britânico onde estará ao lado do campeão mundial de Fórmula Um Lewis Hamilton.

