30 de julho de 2020

As crianças tiveram aulas à distância por causa da quarentena

Príncipe William e Kate Middleton ajudaram os filhos George, 7, Charlotte, 5, e Louis, 2, com as lições de casa durante a pandemia de coronavírus. As crianças tiveram aulas à distância por causa da quarentena.

“Eu aprendi com o homeschooling que minha paciência é muito menor do que eu pensava, isso abriu muito meu olho, e minha mulher é muito paciente”, contou o duque de 38 anos de idade no podcast That Peter Crouch Podcast.

O irmão de Harry ainda disse que não é bom em matemática. George está prestes a entrar no ensino fundamental. “Tenho que admitir, estou um pouco envergonhado com minhas habilidades matemáticas. Eu não consigo fazer o básico”, disse William.

