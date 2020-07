“Basicamente, somos uma boa equipe, eu entro com as crianças e tento fazer com que elas façam alguma coisa e Kate entra quando, francamente, tudo deu errado”, explicou. A família ainda se mantem em isolamento social em sua casa em Norfolk, Amner.

O príncipe George está no último ano de sua educação infantil no colégio Thomas’ Battersea, mas está tendo problemas em matemática porque o pai está com dificuldades de ensinar: “Tenho que admitir que estou envergonhado com meus conhecimentos em matemática. Descobri que não consigo resolver problemas do segundo ano”, diverte-se William.