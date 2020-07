Magazine Em viagem pela Europa, Anitta vai ao encontro de Neymar em Paris

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Neymar e Anitta trocaram beijos no Sambódromo do Rio no carnaval de 2019. (Foto: Reprodução de vídeo)

Anitta desembarcou no último dia 22 de julho na Croácia, onde teria que passar 14 dias antes de seguir para outros países da Europa, seguindo as normais atuais por causa da pandemia do coronavírus. E a cantora já tem um destino certo quando puder viajar pelo Velho Continente.

A cantora vai ao encontro de Neymar, em Paris, para aproveitar a capital francesa na companhia do jogador e de outros amigos que a poderosa tem por lá.

Como se sabe, além de amigos, Neymar e Anitta já viveram um romance, que veio à tona quando trocaram beijos no Sambódromo do Rio, marcando o carnaval de 2019. Essa, no entanto, não teria sido a primeira vez que ficaram juntos.

Término

Recentemente, durante a sua participação em uma live com a apresentadora Laura Tobon para o E! Latin America, Anitta confirmou que terminou o namoro com o apresentador Gui Araújo.

Eles começaram a se relacionar em maio.

Durante o relacionamento, ele chegou a participar do clipe da música “Tócame”, gravado na casa dela, em que aparecem apaixonados.

No verão europeu, a brasileira tem até um suposto novo romance em vista. Trata-se de Lucas Morin, ou omulek. Os dois já foram clicados juntinhos em vários rolês por lá.

