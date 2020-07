Magazine Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, ensaiam reconciliação

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Cheio de idas e vindas, o relacionamento de Rafaella e Gabigol começou em 2015. (Foto: Reprodução/Instagram)

Tim Maia estava certo ao cantar que “Paixão antiga sempre mexe com a gente”. Com Gabigol e Rafaella Santos não é diferente. Os dois estão ensaiando uma reconciliação. Coincidentemente, outra vez, próximo ao aniversário do craque. Para quem não se lembra, foi na festa de 23 anos em 2019, que o casal assumiu o relacionamento já terminado e reatado várias vezes desde 2015.

Na noite de terça-feira (28), os dois foram flagrados por um frequentador jantando no restaurante Fratelli, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que virou um point das comemorações dos jogadores do Flamengo após suas vitórias.

Mas este não foi o único encontro de Rafa e Gabigol. Os dois estiveram juntos em Angra dos Reis, no último fim de semana. A irmã de Neymar levou algumas amigas para curtirem os dias de sol na Costa Verde, na mansão do jogador.

A região também foi o destino escolhido pelo camisa 9 do Fla, que teve a companhia de dois amigos. Numa espécie de encontre o erro, na única foto em que aparece sozinho, o atacante está com um par de óculos escuros RayBan, de R$ 600, de propriedade de Rafaella, que não só fez o clique, como o editou com o filtro que sempre usa, meio retrô, com a data marcada na lateral da foto. Ou seja, a moça quis deixar seu registro.

Há dez dias, Rafaella e Gabigol se encontraram em São Paulo. Ele foi trançar o cabelo e ela comemorava o aniversário de uma amiga. Ele foi buscá-la na casa dela e ficaram juntos.

Até então, nada de assumir o reinício da relação, que já deu o que falar e não é bem vista pela família de ambos. É assim há cinco anos.

