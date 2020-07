Magazine Netos ensinam Gilberto Gil e usar o YouTube

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

O canal, criado recentemente, conta com um pouco mais de 400 inscritos. (Foto: Reprodução)

Quem disse que aos 78 anos Gilberto Gil não tem mais o que aprender? Os netos do compositor baiano provam que sim. Filhos de Bem Gil, Dom, Sereno e Bento se juntaram para criar um canal no YouTube, batizado de “Irmãos Gil”, com dicas de jogos e vídeos produzidos por eles, esbanjando fofura. “Se o vovô Gil apresenta a música pros netos, nada mais justo que os netos o apresentem ao mundo dos games”, escreveu o cantor ao anunciar a novidade em seu perfil no Instagram.

O canal, criado recentemente, conta com um pouco mais de 400 inscritos, e Dom, de 7 anos, já faz campanha para chegar ao número de 1000 num vídeo postado por ele. Os meninos têm também como referência artística a mãe, a cantora Mãeana.

Celebração

A família de Gilberto Gil vai aumentar. José Gil, caçula do cantor, anunciou a gravidez da mulher, a cantora Mariá, de gêmeos, há um dia. Nesta quinta-feira (30), Gil comemorou a notícia por meio de suas redes sociais.

“Emoção dobrada em anunciar a chegada de gêmeos na família. Parabéns e obrigado meu caçula, José Gil, e Mariá”, agradeceu ao casal.

Quando a notícia foi dada pelo casal, diversos famosos comemoraram com eles. “A família vai crescer! Vem mais dois amores para a tia Preta amar e cuidar! Amo vocês”, celebrou Preta Gil. Outros como Alice Wegmann, Cissa Guimarães, Ana Morais, João Vicente de Castro e Pamela Tomé também parabenizaram o casal na publicação do baterista.

