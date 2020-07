Magazine Atacado por anúncio sobre o campanha do Dia dos Pais, Thammy diz que “não dói”

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Thammy Miranda com a mulher Andressa e o filho Bento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar dos ataques que vem recebendo por escolher Thammy Miranda para uma campanha de Dia dos Pais, a Natura viu suas ações na Bolsa de Valores atuarem em alta e encerrarem a quarta-feira com o maior avanço do Ibovespa, de 6,73%. Analistas ouvidos por diversos veículos (como Estadão e Exame) apontam que o motivo é a grande repercussão da estratégia de marketing da empresa, que, mesmo com críticas, foi avaliada positivamente pela inclusão. Para Thammy, o apoio recebido pelo público mostra a importância da representatividade.

“Com certeza muita gente está apoiando porque entendeu o propósito do que é a representatividade que a gente está querendo com essa ação. Não só do homem trans, mas também das milhões de mulheres que são mães solteiras, de 5,5 milhões de crianças que não tem o pai na certidão de nascimento”, diz Thammy, que espera que a representatividade vá além: “Queremos pais presentes, amorosos, dedicados, atenciosos. É isso que a gente quer passar com essa campanha.”

Embora parte dos comentários sobre a campanha seja negativo e algumas pessoas tenham pedido o boicote da marca, muitas outras também fazem questão de expressar seu apoio. Uma rápida análise em ferramentas de monitoramento das redes sociais dá uma pista. O perfil no Instagram da Natura, que recebia por volta de dois mil seguidores por dia, conquistou mais de 21 mil na quarta-feira (29), e nesta quinta (30) já chegou a novos 53 mil fãs. Já Thammy, que era seguido por mais de 2 milhões na rede social, ganhou 85 mil novos apoiadores só na quarta. Ele comemora:

“Eu acredito que o bem vai sempre prevalecer, mesmo que o mal faça muito barulho.”

Thammy disse, em vídeo publicado em seu Instagram, que tem consciência do que está sendo dito, mas que não leu nenhum comentário negativo. Bento, de 6 meses, é filho de Thammy com a modelo Andressa Ferreira.

“Eu, de verdade, não estou sofrendo com tudo isso porque não li nem unzinho comentário negativo. Então, pra mim, não está doendo. Eu sei de tudo o que está acontecendo e tenho consciência da dor que eu sentiria caso eu estivesse buscando o que vocês estão falando, porém não me permiti sentir. Você, que está perdendo seu tempo tentando agredir a mim e a meu filho, não está conseguindo. Você está agredindo outras pessoas. Se o seu foco é me agredir, não está dando êxito. Porque eu não li e não vou ler”, disse ele.

