Kim Kardashian se refugia com os filhos em mansão de 620 milhões de reais após polêmica com o marido Kanye West

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Kim Kardashian se refugia em mansão milionária em Malibu. (Foto: Reprodução/Realtor.com)

Kim Kardashian reuniu seus filhos e se refugiou em uma mansão em Malibu, na Califórnia, para tentar escapar dos holofotes que se viraram para sua família depois da polêmica com Kanye West. O casal estaria vivendo separado desde que o rapper acusou sua mulher de tentar interná-lo numa clínica mental.

A socialite e empresária está hospedada numa propriedade avaliada em nada menos do que R$ 620 milhões. Ela também levou consigo suas irmãs, Kourtney, Khloé, Kylie e sua mãe, Kris Jenner.

As Kardashians vão habitar a casa por pouco tempo, já que a socialite Diana Jenkins – amiga íntima Kim – colocou a propriedade à venda.

De acordo com o The Sun, a mansão possui sete quartos, dez banheiros e uma linda escadaria que leva à praia Paradise Cove, em Malibu.

Tanto Kourtney – que cuida de North enquanto Kim lida com Kanye – quanto Kylie aproveitaram as vistas deslumbrantes do oceano para fazer uma sessão de fotos. Os resultados foram compartilhados nas redes sociais.

Conforme mostram as fotos, a propriedade é cercada por arbustos e árvores oferecendo privacidade para a família. Há um deck ao ar livre com muitos assentos e a decoração é toda feita em madeira clara e móveis brancos.

Ao lado de fora há um jardim, piscina e espreguiçadeiras, bem como um terraço com cozinha e churrasqueira. A casa também possui um espaço para escritório com portas envidraçadas voltadas para o oceano.

Polêmica

Kanye West recentemente acusou Kim Kardashian de tentar interná-lo em uma clínica mental durante um discurso sobre sua candidatura à presidência dos EUA.

O rapper teria sido diagnosticado com bipolaridade, mas teria parado com a medicação por sentir que os remédios prejudicam sua criatividade.

