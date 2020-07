Celebridades Jessica Simpson revela encontro com mulher que a abusou sexualmente

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

A atriz e cantora falou pela primeira vez sobre ter sido abusada em um audiobook falando sobre sua vida, lançado no início de 2020. Foto: Reprodução A atriz e cantora falou pela primeira vez sobre ter sido abusada em um audiobook falando sobre sua vida, lançado no início de 2020. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Jessica Simpson revelou ter se encontrado com a mulher que a abusou sexualmente em sua infância. Durante sua participação no podcast The Gift of Forgiveness, ela deu detalhes sobre o confronto, que aconteceu há cerca de oito anos.

A atriz e cantora falou pela primeira vez sobre ter sido abusada em um audiobook falando sobre sua vida, lançado no início de 2020. No livro, ela conta que o abuso começou quando ela tinha 6 anos de idade ao dividir a cama com a filha de um amigo da família.

No podcast, ela falou sobre ter se encontrado com a mulher e dito “Eu quero que você saiba que eu te perdoo e eu não me importo em nunca mais te ver, mas quero que você saiba que eu sei o que aconteceu entre nós e eu não vou viver em negação sobre isso”.

Jessica também revelou que sua abusadora era vítima de abuso de um outro homem mais velho que também frequentava a casa de sua família, e por isso também ofereceu empatia por sua situação.

“Eu cheguei pra ela e disse ‘eu sei que você sabe o que estava acontecendo e eu sei que você estava sendo abusada'”, afirmou a cantora, completando sobre o homem: “Ele estava sempre por lá e ele nunca me tocou, mas ele abusava dela e ela vinha e repetia as coisas comigo então, de certa forma, eu me senti mal por ela e permiti que o abuso acontecesse”.

No fim, ela afirmou ter recomendado que a mulher também busque ajuda para assimilar o que aconteceu no passado. “Eu falei pra ela ‘eu sei que você tem que lidar com muita coisa’. E disse que ela deveria falar com alguém e buscar uma forma de entender e perdoar aqueles momentos e se curar deles”.

